Este miércoles 14 de enero será el homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo. El artista se movilizaba en una avioneta privada N325FA junto a otras cinco personas – Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres – que se precipitó en zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Tras su deceso, familiares y equipo de trabajo del intérprete de exitosas canciones como ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘El desmadre’, ‘Maldita traga’, confirmaron que el Movistar Arena de Bogotá, será el recinto en que amigos, colegas y fans podrán darle un último adiós, antes de ser sepultado.

Al evento – de acceso gratuito – confirmaron su participación reconocidos artista del género popular, quienes habían desarrollado una gran amistad con Yeison Jiménez a lo largo de su carrera, para interpretar varias de sus canciones, que dejarán una huella en la industria musical en Colombia y a nivel internacional.

Inicialmente, se llevará a cabo una misa privada en la que participarán familiares, amigos cercanos, en el que se proyectará un video con un tema compuesto recientemente en honor a Jiménez, para luego darle paso al ingreso de los seguidores del fallecido cantante.

El homenaje se desarrollará entre las 12:00 p.m. y las 10:00 de la noche, con dos jornadas de ingreso para el público. La primera se realizará de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.. Al finalizar cada turno, se evacuará el lugar.

Los artistas confirmados al homenaje a Yesion Jiménez

Varios de los artistas más destacados de la música popular se presentarán en el escenario e interpretaran algunos de los temas de marcaron la carrera de Yesion Jiménez. Entre ellos se encuentran:

Luis Alfonso

Pipe Bueno

Francy

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Paola Jara

Nelson Velásquez

Ciro Quiñonez

Alan Ramírez

Luis Alberto Posada

Recomendaciones para asistir al homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

• Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

• No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

• No hay venta de alcohol.

• Prohibido el ingreso de alimentos bebidas y velas.

• El homenaje es GRATUITO. No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad.