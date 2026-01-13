Se han dado a conocer los detalles para darle el último adiós al cantante de Música Popular Yeison Jiménez, evento que se cumplirá este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Sus familiares y equipo de trabajo emitieron un quinto comunicado en el que explican que esperan a sus más fieles seguidores para acompañar, honrar y despedir con cariño al cantautor de 34 años.

El escenario estará habilitado a partir de las 12 del mediodía hasta las 10:00 p. m. El ingreso será en doble jornada:

12:00 p.m. a 4:00 p.m. - Primera jornada (hasta completar aforo).

6:00 p.m. a 10:00 p.m. - Segunda jornada (hasta completar el aforo).

Para asistir se debe tener en cuenta que, al finalizar cada turno, se evacuará el lugar. Además de cumplir las siguientes reglas.

• Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

• No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

• No hay venta de alcohol.

• Prohibido el ingreso de alimentos bebidas y velas.

• El homenaje es GRATUITO. No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad.

“Agradecemos a los medios su acompañamiento y solicitamos cubrir este homenaje con respeto y sensibilidad. Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad”, dice el comunicado firmado por la familia y equipo de Yeison Jiménez.