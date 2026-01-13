El cantante de música popular Pipe Bueno se ha mostrado bastante conmocionado por la muerte de su colega del género Yeison Jiménez, ocurrida en la tarde del pasado 10 de enero al estrellarse la avioneta en la que se movilizaba con otras cinco personas, también fallecidas, en zona rural de Boyacá.

La pronta partida de Jiménez, a sus 34 años, ha dejado un gran vacío en el corazón de sus seguidores. En su exitosa carerra, ‘el aventurero’, como también le decían al cantautor, logró cristalizar la mayoría de sus sueños y también marcar algunos hitos, como convertirse en el primer artista de la música popular en llenar el estadio El Campín. Además, recibió el premio Heat Latin Music Award en 2022 debido a su creciente influencia en la música latina, especialmente en países como México y Ecuador, donde gozaba de gran aceptación.

Yeison Jiménez fue más que un cantante, se convirtió en la voz de una generación que encontró en sus canciones un refugio, una confesión y una fuerza para seguir adelante. Su historia de vida, marcada por la perseverancia, el trabajo incansable y la fidelidad a sus raíces, lo convirtió en un símbolo de superación y autenticidad dentro de la música regional colombiana.

Desde Manzanares, Caldas, hasta los escenarios más importantes del país y del mundo, Yeison construyó un legado musical honesto y profundo, capaz de conectar con millones de personas a través del sentimiento, la verdad y el amor por su gente.

Yeison Jiménez quería cambiar de avión

En entrevista con 'Caracol Radio‘, su amigo y colega Pipe Bueno reveló que Yeison Jiménez tenía planes de cambiar la avioneta en la que se accidentó. Esto por recomendación de algunas personas que lo rodeaban.

“Él estaba, de hecho, ahorita, en las últimas semanas, buscando cambiar de avión, que diferentes personas se lo habían recomendado, sin decir que fue culpa del avión y mucho menos”, sostuvo Pipe Bueno.

Respecto a las especulaciones sobre las posibles causas del accidente, relacionadas con fallas técnicas de la aeronave, Pipe Bueno prefirió no alimentar las teorías y esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes.

Yeison Jiménez soñó tres veces con el accidente aéreo en que murió

El cantante Yeison Jiménez reveló hace casi un mes en un programa de televisión que tres veces soñó con siniestros aéreos y en uno de ellos moría.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné’”, contó Jiménez en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregó: “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”, como efectivamente sucedió el sábado en la vida real.

Yeison Jiménez había soñado varias veces con morir en un accidente aéreo

En otra entrevista, con Juan Pablo Raba, Jiménez explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban quince días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.

Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo lo impactó profundamente porque “fue muy crítico”.

“Ese día casi me voy, mi bebé (...) lloraba”, narró el artista en la entrevista, en la que describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida en términos emocionales.