Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles e imágenes del accidente aéreo en el que murió el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez junto a otras cinco personas – Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres – registrado el pasado sábado 10 de enero, cuando la avioneta privada N325FA, se precipitó en zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

A través de redes sociales se hizo viral un video que supuestamente mostraría el momento exacto en que cayó la avioneta en la que se desplazaba el intérprete de exitosas canciones como ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘El desmadre’, ‘Maldita traga’, quien se disponía a realizar un concierto en el municipio de Marinilla, Antioquia.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad ubicada en una finca cercana al punto de impacto.

En la publicación realizada desde TikTok se ve el momento que la aeronave desciende rápidamente y se estrella. Luego se produce una fuerte explosión y las llamas consumen los restos de la avioneta.

@niconino09 Yeison fuiste un gran hombre, Dios los tenga en su gloria🙏🏻

Ya se conoce fecha y hora para darle el último adiós a Yeison Jiménez

El funeral del caldense se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, según confirmaron fuentes a Noticias Caracol. Hasta allí podrán llegar seguidores para despedirlo en un sentido homenaje póstumo que arrancará a las 10:00 de la mañana.

Una vez se cumplan los protocolos para honrar su memoria y carrera artística, el cuerpo de Jiménez será trasladado hasta el cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá, donde será sepultado. Óscar Marín, uno de los que falleció con el artista, también reposará en el mismo lugar.

Mintransporte revela detalles del accidente

El Ministerio de Transporte indicó este domingo, a través de un comunicado, que “el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

Asimismo, la cartera indicó que las autoridades continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, para determinar las causas del trágico accidente. Todas las evidencias serán sometidas a análisis técnicos.

El Mintransporte señaló, a través de X, que junto a la Aeronáutica Civil “acompañamos a las autoridades en la investigación del siniestro aéreo en Boyacá. Avanzan labores técnicas y análisis operacional, de mantenimiento y factores humanos. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad aérea y la transparencia”.

Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista.