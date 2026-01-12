Con el corazón”, ese fue el grito de batalla que popularizó el cantante de música popular Yeison Jiménez, y así viven ahora su partida familiares, amigos, colegas y seguidores. Su repentina muerte representa un duro golpe para la industria del entretenimiento colombiana, especialmente porque el artista nacido en Manzanares, Caldas, tenía solo 34 años de edad y aún le quedaba mucho talento por compartir.

En su corta vida “El aventurero”, como también le decían al cantautor, logró cristalizar la mayoría de sus sueños y también marcar algunos hitos, como convertirse en el primer artista de la música popular en llenar el estadio El Campín. Además recibió el premio Heat Latin Music Award en 2022 debido a su creciente influencia en la música latina, especialmente en países como México y Ecuador, donde gozaba de gran aceptación.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez lamentamos profundamente su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”, es el mensaje que ha compartido su equipo de trabajo tras el lamentable hecho.

Yeison Jiménez fue más que un cantante, se convirtió en la voz de una generación que encontró en sus canciones un refugio, una confesión y una fuerza para seguir adelante. Su historia de vida, marcada por la perseverancia, el trabajo incansable y la fidelidad a sus raíces, lo convirtió en un símbolo de superación y autenticidad dentro de la música regional colombiana.

Archivo particular El guajiro Silvestre Dangond le rindió un emotivo homenaje en la Feria de Manizales.

Desde Manzanares, Caldas, hasta los escenarios más importantes del país y del mundo, Yeison construyó un legado musical honesto y profundo, capaz de conectar con millones de personas a través del sentimiento, la verdad y el amor por su gente.

Presintiendo la muerte

La noticia ha causado una profunda conmoción entre sus seguidores no solo por la trayectoria del artista, sino por una entrevista reciente que hoy adquiere un significado especial.

En diciembre, Jiménez había contado en el programa Se dice de mí una experiencia personal marcada por el miedo y la intuición. Allí confesó que, antes de un accidente aéreo que vivió años atrás y que logró superar, tuvo tres sueños que describió como premonitorios.

Según relató, en esos sueños sentía que el avión tendría un problema y trataba de advertir al piloto. En dos ocasiones, el desenlace era el mismo: el piloto revisaba la aeronave y le decía que todo estaba solucionado. La tercera vez, sin embargo, el sueño terminaba con el accidente y con las noticias informando lo sucedido. “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, expresó entonces, recordando el temor que le generaba no alcanzar a conocer a su hijo, que estaba por nacer.

Archivo particular Yeison Orllando Jiménez Galeano solo tenía 34 años de edad.

Jiménez había detallado que el episodio real ocurrió después de cumplir una agenda de entrevistas en Medellín. Contó que la aeronave acababa de salir del taller, lo que inicialmente le dio tranquilidad. Sin embargo, al despegar, algo no salió bien. “A los pocos segundos de estar en pista sentí un estallido y el avión comenzó a inclinarse”.

Orgulloso de sus raíces

En diálogo con EL HERALDO en 2018, contó detalles de cómo logró forjar su talento y también de la forma en qué se ganó la vida desde muy temprano. Vender aguacates en la Central Mayorista de Bogotá era la actividad principal de este entusiasta artista. Su vida cambiaría de rumbo a los 17 años tras inclinarse por la música. Sin embargo, su afinidad con las notas musicales comenzó desde antes, pero a esa edad formalizó la vocación que nunca imaginó lo convertiría en estrella de la música popular.

“Escogiendo aguacate es donde se me venían las primeras canciones a la cabeza. Es un camino muy largo, porque comencé desde cero, no tenía nadie que supiera esta película, mi familia no tenía personas que fueran allegadas a la música”, expresó el artista.

“Lo digo con orgullo: fui vendedor de aguacates, eso no me ha dado vergüenza nunca, por el contrario, promocionándolos, gritando, fue que forjé mi voz y mi carácter”, agregó.

La vida daría muchas vueltas positivas y en agosto del año pasado se convirtió en el primer artista del género tradicional en llenar el estadio de mayor capacidad en Bogotá, la capital colombiana, con un aforo de más de 39 mil espectadores, un show que ganó a pulso luego de llenar en la misma ciudad cinco fechas seguidas el Movistar Arena, en la que caben 14 mil asistentes.

Todo un aventurero

La carrera musical de Yeison Jiménez tiene un antes y un después. La recién fallecida estrella de la música popular grabó en 2018 el tema Aventurero, con el cual logró expandir su fama por todo el país, especialmente en la costa Caribe colombiana, donde en ese momento el género popular no era tan fuerte en esta región.

Archivo particular El joven caldense se caracterizó por sus letras llenas de sentimientos.

Aventurero, con una letra distinta, no tanto de despecho, sino de un hombre que va conquistando corazones donde quiera que va, fue de gran aceptación. Así lo explicó a EL HERALDO Roberto Miranda Suescún, quien hace 27 años realiza programas especializados en este género y además organiza conciertos en Barranquilla.

“Con temas como Aventurero, de Yeison Jiménez, la música popular empezó a despertar mucha expectativa entre la juventud debido a que le impregnó también ritmos modernos, nuevos arreglos y temáticas que acaparan la atención”.

Por esto y más la canción alcanzó las 354 millones de reproducciones en YouTube, plataforma en la que con un video bien logrado ha puesto a beber a muchas personas. “Me gusta la farra/ las mujeres buenas/ Vivir con amigos/ vaciando botellas/ Me gusta la vida/ me encanta el amor/ Soy aventurero/ con el corazón”, se le escucha cantar a Yeison.

La primera grabación musical y de su autoría se titula Te deseo lo mejor, y la realizó en el estudio de Jorge González (El Peruano). Tras acumular 23 temas grabados, 18 de ellos logran formar parte de su álbum debut Con el corazón-volumen 1, lanzado en 2013.

Al momento de su deceso, contaba con más de 70 composiciones de su autoría, había grabado temas en Estados Unidos y colaborado con varios cantantes del género tales como El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala y Jhon Alex Castaño. Además, realizó presentaciones en Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos.

El dolor de sus colegas

El deceso del joven artista ha dejado una estela de recuerdos y palabras de gratitud entre quienes lo conocieron de cerca y compartieron escenarios a su lado, especialmente figuras como Jessie Uribe, Johnny Rivera, Charrito Negro, Carlos Vives, Silvestre Dangond, entre otros, quienes en redes sociales y en sus distintas presentaciones de este fin de semana lo recordaron con emoción.

Archivo particular Al lado de su esposa Sonia Restrepo el artista tuvo tres hijos.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano Yeison Jiménez. Te vas como un gigante de la música, nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, dijo Jessi Uribe.

La superestrella del vallenato, el guajiro Silvestre Dangond, durante su presentación en la edición 69 de la Feria de Manizales, territorio cercano donde nació ‘El Aventurero’, dijo: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música, y ahora otra vez el sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son (...) Ahora es cuando vas a vivir Yeison”, dijo el guajiro, quien hace cinco años grabó al lado de Jiménez la canción Gracias a ti, logrando unir el vallenato y la música popular.

El cantante samario Carlos Vives, que compartió escenario con Dangond, también se vio visiblemente emocionado y afirmó que su muerte le ha dejado el corazón arrugado como una uva pasa. “Su música seguirá porque forma parte de la colombianidad musical de los últimos años”, expresó y acto seguido cantó Jaime Molina, tema para despedir a los amigos del alma.

La voz de este padre de tres hijos se apaga, pero su mensaje permanece vivo en cada canción, en cada recuerdo y en el corazón de los “jimenistas”, quienes continuarán honrando su memoria y su espíritu luchador por siempre.