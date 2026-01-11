Tras su partida el sábado 10 de enero, la voz de Yeison Jiménez no se apagó. Al contrario, volvió a escucharse con más fuerza en casas, bares, carros y plataformas digitales. Sus canciones, esas que hablaron de lucha, amor, despecho y orgullo, se convirtieron en refugio para miles de seguidores que hoy lo recuerdan a través de su música.

El cantante dejó un repertorio que marcó a toda una generación de la música popular colombiana. Cada tema cuenta un pedazo de su historia personal y artística, esa que empezó desde abajo y que lo llevó a convertirse en uno de los referentes más sólidos del género.

Uno de los puntos más altos de su carrera fue Aventurero, canción que no solo le dio un apodo con el que el público lo identificó, sino que lo proyectó fuera del país. El tema sonó durante meses en listas digitales y hoy suma cientos de millones de reproducciones, consolidándolo como una figura internacional de la música popular.

Muy cerca de sus orígenes está Por qué la envidia, una canción cargada de verdad y sentimiento. Allí narró el camino difícil hacia el reconocimiento, las críticas y los obstáculos que tuvo que enfrentar. Fue un mensaje directo para quienes saben que crecer también implica soportar miradas ajenas.

El despecho, esencia del género, quedó retratado en Ya no mi amor, donde cantó al dolor de una ruptura con la honestidad que lo caracterizaba. Esa forma directa de decir las cosas fue una de las razones por las que el público se sintió siempre reflejado en sus letras.

En 2021 llegó Guaro Remix, un tema que hizo historia al reunir a varias generaciones de la música popular en una sola canción. Fue una celebración del género y una muestra del respeto que Yeison se había ganado entre sus colegas.

Otro de los momentos recientes más importantes fue El Mejor, canción que tomó nueva fuerza con un remix internacional y que se mantuvo entre los videos más vistos en YouTube, demostrando que su música seguía vigente y creciendo.

En Se acabó, estrenada en 2025, habló del cierre de ciclos y de aprender a soltar. Fue una canción madura, reflexiva, que muchos hoy escuchan con un sentimiento distinto tras su fallecimiento.

Vete se convirtió en uno de sus himnos más cantados. Con frases directas y cargadas de emoción, relató el dolor de darlo todo y no recibir lo mismo a cambio, una historia común para muchos de sus seguidores.

La colaboración Mi venganza, junto a Alzate, abordó la traición y el orgullo herido, manteniéndose vigente incluso años después de su lanzamiento.

Con MLP, Yeison mostró su lado más fuerte y contestatario. Fue una canción que habló de resistencia, críticas y envidia, y que conectó profundamente con quienes veían en él un ejemplo de perseverancia.

Finalmente, Qué día es hoy volvió a demostrar su talento para convertir situaciones cotidianas en canciones que duelen y acompañan. Una letra sencilla, pero directa, que muchos han hecho propia.