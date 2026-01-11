A Bogotá, la ciudad donde desde 2010 se había radicado el cantante de Música Popular Yeison Jiménez para cumplir sus sueños, fueron trasladados este domingo los restos mortales del artista y también de los otros cinco tripulantes de la avioneta que no pudo despegar con éxito y terminó explotando tras colisionar contra el suelo.

Según la información oficial, el traslado se realizó para cumplir con los protocolos técnicos y legales establecidos para este tipo de casos. Al frente de la diligencia está el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad responsable de los procesos forenses dentro de las investigaciones judiciales.

Los cuerpos fueron trasladados a la capital del país, en coordinación con el equipo forense de Cundinamarca, con el fin de avanzar en la identificación plena de las víctimas. Estas diligencias se desarrollan conforme a los procedimientos vigentes y bajo los lineamientos técnicos establecidos.

En la zona donde ocurrió el accidente permanecen el Ejército, la Policía, el alcalde de Paipa (Cundinamarca) Germán Camacho y el director de la Aeronáutica Civil.

Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se indicó que la información técnica y procedimental que se derive de estas actuaciones será remitida a las autoridades competentes en el marco de la investigación en curso y no será divulgada de manera pública.

Por su parte, a ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lamentó el trágico accidente en el que murieron estas seis personas. Adicional a esto, informó que una de las hipótesis que se maneja es una falla técnica en la aeronave que no le habríá permitido despegar y ocasionó que se estrellara e incinerara.