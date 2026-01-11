Marinilla vivió una noche muy distinta a la que estaba programada. Lo que debía ser un concierto lleno de fiesta terminó convertido en un homenaje emotivo para despedir a Yeison Jiménez, quien murió este sábado 10 de enero tras un accidente aéreo. La noticia cayó como un golpe entre los asistentes, que llegaron con la ilusión de verlo en tarima.

El cantante venía de presentarse en Málaga, Santander, y tenía previsto cantar esa misma noche en el municipio de Marinilla, en el oriente de Antioquia, como parte de las fiestas de La Vaca en la Torre.

El concierto estaba programado para iniciar sobre las 9:00 p. m. y todo estaba listo: escenario montado, sonido preparado y público reunido. Incluso, el equipo del artista ya se encontraba detrás de la tarima ajustando los últimos detalles.

Sin embargo, cerca de dos horas antes del inicio del show, comenzó a circular la información sobre el accidente aéreo. Poco después, la noticia fue confirmada oficialmente. Fue el propio alcalde de Marinilla, Julio César Serna, quien subió a la tarima para informar a los asistentes y compartir unas palabras de dolor y respeto.

“Teníamos programada una presentación con él, su equipo estaba aquí atrás preparándolo. Nosotros lamentamos profundamente esto. Yo creería que un hombre de estos, que ha animado y ha dado alegrías a Colombia, esperaría que pudiéramos seguir con estas actividades”, expresó el mandatario.

Lea también: Se barajan primeras hipóstesis sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Cuando llegó el momento en el que Yeison Jiménez debía aparecer en el escenario, las luces se apagaron. Los presentadores ofrecieron un mensaje de condolencias y enviaron palabras de apoyo a la familia del cantante.

Luego, comenzaron a sonar sus canciones. No hubo artista en tarima, pero su voz llenó el lugar. Uno a uno, sus temas más conocidos fueron reproducidos y el público respondió cantándolos completos. Muchas personas lloraban, otras se abrazaban, y muchas más levantaron sus celulares mientras coreaban las letras que tantas veces habían escuchado en sus conciertos.

A esta hora, en Marinilla, se rinde un homenaje a Yeison Jiménez, hoy debía cantar en este municipio del Oriente antioqueño.



Q.E.P.D. pic.twitter.com/7biFahJLRR — Margarita Restrepo (@MargaritaRepo) January 11, 2026

Lea también: Los planes que tenía Yeison Jiménez: “Cantaré hasta los 35 años, después dedicaré mi vida a Dios”

Desde la administración municipal explicaron que el acto se realizó con respeto y pensando en rendir un homenaje a uno de los artistas más importantes de la música popular colombiana. La intención fue acompañar el duelo de los seguidores y transformar lo que iba a ser una presentación en un espacio para recordarlo con su propia música.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde distintos sectores del país llegaron mensajes de despedida. En Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de redes sociales y destacó la calidad humana y artística del cantante. “Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos”, escribió.