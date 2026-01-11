Han iniciado las investigaciones para tratar de establecer las causas del accidente aéreo en el que perdió la vida este sábado el cantante de Música Popular Yeison Jiménez y otras cinco personas más.

La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una indagación por este hecho que hoy enluta a la industria del entretenimiento en Colombia. Aunque aún es muy temprano para afirmar con certeza cuál es la causa exacta que provocó el choque de la avioneta de matrícula N325FA que colisionó ocurrido entre Paipa y Duitama (Boyacá), se empiezan a barajar las primeras hipótesis.

Fuentes cercanas a la pista citadas por Noticias Caracol aseguran que un motor de la avioneta habría fallado.

Callsign Booster, un experto en aviación, por su parte, le dijo a Infobae Colombia que la aeronave podría haber sufrido un fenómeno que se conoce como “stall”.

"Cuando un avión no toma altura y se estrella, generalmente se debe a una pérdida de sustentación, que en aviación lo llamamos ‘stall’, donde el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, haciendo que el aire se separe y pierda sustentación, o problemas graves como fallas de motor, falta de combustible, o errores de pilotaje, que impiden generar la potencia necesaria para ascender", explicó.

El experto apuntó a una falla técnica, aunque serán las autoridades oficiales las encargadas de establecer las causas exactas del siniestro.

El analista explicó que el despegue suele ser uno de los momentos más propensos para los accidentes, ya que la cercanía con el suelo, la velocidad y la potencia dan poco tiempo de reacción ante cualquier emergencia.