El fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo el pasado 10 de enero ha generado reacciones en el mundo del entretenimiento. Uno de los más destacados fue el del actor Juan Pablo Raba, quien utilizó sus redes sociales para compartir su conmoción y recordar al artista con quien sostuvo una conversación profunda en su pódcast.

El actor colombiano Juan Pablo Raba publicó mensajes emotivos tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, uno de los íconos de la música popular colombiana. A través de sus Instagram Stories, Raba compartió su impacto por la pérdida del cantante de 34 años, describiéndose “en shock” ante la noticia.

Además, Raba difundió una foto del último abrazo que recibió de Jiménez, acompañado de palabras en las que resaltó las cualidades humanas del fallecido artista y expresó su despedida.

¿Cuál era el vínculo entre Raba y Yeison Jiménez?

Juan Pablo Raba y Yeison Jiménez se conocieron durante la grabación del pódcast ‘Los hombres sí lloran’, dirigido por el actor. En ese espacio, Jiménez habló abiertamente sobre aspectos personales de su vida, incluyendo sueños que describió como inquietantes y que involucran un accidente aéreo.

El artista relató que tuvo tres sueños en los que visualizaba un accidente de avión, dos de los cuales terminaron sin consecuencias gracias a supuestas fallas detectadas a tiempo, mientras que en el tercero, describió exactamente la secuencia de un accidente fatal.

El testimonio de Jiménez en ese pódcast ahora ha cobrado especial atención en redes sociales, pues varios usuarios han generado todo un debate alrededor de lo que ven como una premonición sobre su propio destino.

Así fue el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba se estrelló en la tarde del pasado sábado entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. El cantante se dirigía a una presentación en Medellín cuando la avioneta no logró tomar altura tras despegar y terminó siniestrándose.

Según información disponible hasta el momento, además de Jiménez, otras cinco personas a bordo murieron en el accidente, incluidos su equipo de trabajo. Las causas precisas del siniestro están siendo investigadas por las autoridades aeronáuticas competentes.