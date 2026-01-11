La noticia dejó al país en silencio. Yeison Jiménez, uno de los cantantes más reconocidos de la música popular colombiana, murió tras un accidente aéreo ocurrido en una zona rural de Paipa, Boyacá. La información fue confirmada por la Aeronáutica Civil, que indicó que el artista hacía parte de las seis personas que viajaban en la avioneta que se accidentó.

Desde que se conoció la tragedia, las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, despedidas y recuerdos.

Para muchos seguidores, la noticia resultó difícil de creer. Yeison Jiménez era visto como un artista cercano, alguien que cantaba historias reales y que había construido una relación fuerte con su público. Su carrera, que atravesaba uno de sus mejores momentos, quedó interrumpida de manera repentina.

En la aeronave no solo iba el cantante. También viajaban personas que hacían parte de su equipo de trabajo, quienes lo acompañaban en cada presentación y en cada gira. Las autoridades dieron a conocer el listado oficial de las víctimas y confirmaron que todos fallecieron en el lugar del accidente.

Entre ellos estaba el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

Cortesía Capitán Hernando Torres

También se encontraba Óscar Marín, quien igualmente cumplía funciones como piloto. Ambos eran los responsables del vuelo que terminó en tragedia.

Cortesía

Junto a ellos viajaba Juan Manuel Rodríguez, productor audiovisual del cantante. Además de su trabajo con cámaras y contenidos, era la persona encargada de la venta de la mercancía oficial de Yeison Jiménez en los conciertos, una tarea clave dentro del equipo.

Cortesía Juan Manuel Rodríguez

Otro de los ocupantes era Jefferson Osorio, mánager del artista. Él se encargaba de organizar las presentaciones, coordinar los conciertos y manejar toda la agenda del cantante. Su trabajo era fundamental para que cada show se llevara a cabo en distintos municipios y ciudades del país.

Cortesía Jefferson Osorio

La lista la completa Weisman Mora, fotógrafo del equipo. Era quien capturaba los momentos más importantes sobre el escenario y detrás de él. Se conoció que este joven se había convertido en padre hace pocos meses, una historia que hoy aumenta el dolor de esta pérdida.

Cortesía Weisman Mora

Según la información oficial, ninguna de las personas que iban a bordo sobrevivió. Por ahora, no se han entregado detalles sobre las causas del accidente. Las autoridades indicaron que se adelantan las investigaciones necesarias para establecer qué ocurrió antes del siniestro y qué pudo provocar la caída de la avioneta.

A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil expresó su pesar por lo sucedido y confirmó la identidad de las víctimas. La entidad envió un mensaje de solidaridad a las familias, amigos y seguidores del cantante, así como a los seres queridos de las demás personas que perdieron la vida en el accidente.