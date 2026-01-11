La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez tiene conmocionados a sus familiares y seguidores. Pues su partida fue repentina el pasado 10 de enero, cuando el artista se dirigía hacia el municipio de Marinilla, Antioquia, para cumplir con un concierto, que hacía parte de las fiestas locales. Sin embargo, la avioneta en la que se transportaba sufrió un grave accidente acabando con su vida.

Toda Colombia y el género musical están de luto por el deceso del manzanareño y cinco personas más que viajaban en la aeronave, la cual se estrelló y posteriormente se prendió en fuego en inmediaciones del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, en Boyacá.

En la avioneta iba el cantante junto a su equipo de trabajo, quienes lo acompañaban en cada presentación. Las autoridades dieron a conocer el listado oficial de las víctimas y confirmaron que no hubo sobrevivientes en el trágico accidente aéreo.

Los fallecidos fueron identificados como el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave; Óscar Marín, quien igualmente cumplía funciones como piloto; Juan Manuel Rodríguez, productor audiovisual del cantante; Jefferson Osorio, mánager del artista; y Weisman Mora, fotógrafo del equipo.

Yeison solía disfrutar de sus viajes a cada rincón del país. A bordo de su avioneta, el cantante se mostró varias veces feliz y pleno junto a su equipo, incluso en varias ocasiones publicó videos en los que cantaba junto a ellos, tomaba y contemplaba la panorámica aérea.

En la mayoría de los clips se le ve al caldense interpretar varios de sus éxitos, componer y hasta tenía tiempo para ‘recochar’ a sus compañeros de trabajo; los hacía sentir como parte de su familia, demostrando el gran ser humano que era.