La muerte del cantante Yeison Jiménez, en la tarde del pasado 10 de enero, tiene conmocionado al país. Su repentina partida ha causado miles de reacciones a nivel nacional e internacional, y cada vez se conocen más detalles sobre el accidente aéreo en el que perdió la vida, junto a cinco personas más, entre ellas el piloto.

El Ministerio de Transporte indicó este domingo, a través de un comunicado, que “el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

Asimismo, la cartera indicó que las autoridades continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, para determinar las causas del trágico accidente. Todas las evidencias serán sometidas a análisis técnicos.

El Mintransporte señaló, a través de X, que junto a la Aeronáutica Civil “acompañamos a las autoridades en la investigación del siniestro aéreo en Boyacá. Avanzan labores técnicas y análisis operacional, de mantenimiento y factores humanos. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad aérea y la transparencia”.

Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista.

Cortesía Comunicado del Ministerio de Transporte sobre accidente de avioneta en la que murió Yeison Jiménez.

Líneas de investigación del accidente

El comunicado del Ministerio especifica que la investigación se desarrolla a partir de tres lineas principales de análisis: “el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.