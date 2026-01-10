En los últimos días las cuotas de administración de las propiedades horizontales se han convertido en un dolor de cabeza para los residentes. Esto porque con el alto incremento del salario mínimo se especuló bastante sobre los productos y servicios que se iban a encarcer por cuenta del aumento. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda salió hace algunos días a aclarar que hay algunos aumentos que no están necesariamente vinculados al aumento del mínimo, como las cuotas de administración.

No obstante, la ley 675 de 2001, que es la Ley de Propiedad Horizontal, no es clara en cuál debería ser el aumento máximo de las cuotas de administración. De hecho, el artículo 38 de la normativa, que es la encargada de regir estos aumentos, precisa que la asamblea general de propietarios es la encargada de la definición del presupuesto anual de gastos e ingresos, por lo que también es la encargada de definir el valor de cuotas ordinarias y extraordinarias.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro hizo este sábado un llamado a que no se acepten aumentos desproporcionados en los costos de administración. “Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Tomen el índice de inflación como base”, señaló el jefe de Estado refiriéndose al IPC que para 2025 fue de 5.10%.

“Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administracion del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital. Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio”, concluyó.

“Cuotas podrían subir hasta en un 20%”

Pese a lo dicho por el Gobierno, la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico advirtió que la cuota de administración en los conjuntos residenciales y edificios subiría hasta un 20 % tras el polémico incremento del salario mínimo para 2026.

El gremio advirtió que aunque es importante mejorar los ingresos de los trabajadores, un incremento por encima de la inflación y la productividad impactaría de manera significativa a sectores como la propiedad horizontal.

Indicó en este sentido que los contratos de vigilancia privada podrían aumentar entre un 18% y un 25%, mientras que los servicios de aseo y conserjería tendrían incrementos entre el 15% y el 22%.