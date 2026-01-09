El Gobierno nacional intensificó las herramientas legales para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de pagar la cuota alimentaria cumplan puntualmente con esta obligación. Con el objetivo de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, las autoridades están haciendo un uso más riguroso de los mecanismos judiciales previstos en la legislación familiar para enfrentar el incumplimiento reiterado.

Leer más: Auxilio funerario de Colpensiones 2026: conozca cómo quedaron los valores y cómo solicitarlo

La justicia familiar cuenta con diversas medidas que permiten obligar al deudor a responder por la pensión alimentaria establecida en sentencia judicial. Entre ellas, destaca la posibilidad de que un juez ordene directamente el embargo de una parte del salario del obligado para transferirlo al beneficiario, sin que dependa de la voluntad del trabajador.

En Colombia, aunque el salario mínimo no puede ser embargado en términos generales, las normas contemplan una excepción clara en casos de obligaciones alimentarias. Ante esto, es posible retener hasta el 50 % de los ingresos netos.

Le puede interesar: Cinco ciudades del Caribe, entre las más baratas para vivir, según el Dane

La ley también establece un orden de prelación entre embargos cuando una persona enfrenta diferentes procesos. En esos casos, el pago de la cuota alimentaria tiene prioridad sobre otras obligaciones financieras como créditos o deudas comerciales, lo que asegura que este tipo de retenciones se efectúen primero.

Los embargos no son permanentes y pueden ser ajustados o levantados si el deudor demuestra ante la autoridad que ha saldado la deuda o que existe un cambio significativo en su situación económica. Sin embargo, solo un juez puede modificar o dejar sin efecto las órdenes vigentes.

No olvide leer: Este es el producto de la canasta básica que más bajó de precio en Colombia en 2025, según el IPC

Además del embargo salarial, la normativa contempla otras sanciones para quienes incumplen de manera reiterada, incluyendo responsabilidad judicial adicional si se oculta información sobre los ingresos.

¿Cuáles son las principales sanciones?

Embargo de hasta el 50% del salario

Prioridad del descuento frente a otras deudas

Procesos judiciales continuos hasta cancelar la obligación

Responsabilidad adicional si se oculta información sobre ingresos

Lea además: Con la inflación de 2025 en 5,1 %, ¿cuánto podrán incrementar los arriendos en 2026?