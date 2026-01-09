El sistema pensional en Colombia amplió el valor del auxilio funerario que otorga Colpensiones, un apoyo económico destinado a aliviar parte de los gastos que enfrentan las familias tras el fallecimiento de un afiliado o pensionado. Este ajuste se hizo efectivo con el nuevo salario mínimo para el año 2026.

Leer más: Cinco ciudades del Caribe, entre las más baratas para vivir, según el Dane

Vale recordar que esto es gracias la Ley 2381 de 2024, de la reforma pensional, la cual establece las condiciones para la entrega del auxilio funerario, al que los ciudadanos tienen derecho.

“La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un(a) afiliado(a) o pensionado(a), tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario”, establece el artículo 56.

Le puede interesar: Este es el producto de la canasta básica que más bajó de precio en Colombia en 2025, según el IPC

El auxilio funerario es una prestación que busca cubrir, total o parcialmente, costos asociados con los servicios exequiales —como ataúd, traslado del cuerpo y otros gastos relacionados— cuando estos han sido asumidos por un tercero. Según el Ministerio de Justicia, esta ayuda no distingue si el solicitante es familiar directo o no; lo esencial es demostrar que se pagaron los servicios funerarios del afiliado al sistema.

Según la normativa vigente, el cálculo del auxilio toma como base el último salario base de cotización o la última mesada pensional de la persona fallecida. Sin embargo, la ley establece límites mínimos y máximos equivalentes a cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), respectivamente.

Lea además: Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la Devolución del IVA en 2026

Con el salario mínimo de 2026 fijado en $1.750.905, el auxilio funerario queda entre $8.754.525 (5 SMLV) y $17.509.050 (10 SMLV), dependiendo el caso.

Para acceder a este beneficio, quienes deseen solicitarlo ante Colpensiones deben cumplir con una serie de requisitos documentales. Entre ellos se encuentran la presentación del documento de identidad, el registro civil de defunción con fecha reciente, facturas originales de los gastos funerarios con sello de cancelado y certificaciones emitidas por la empresa que prestó el servicio. Además, si la gestión la realiza un tercero, deberá aportarse una carta de autorización y las copias de las cédulas correspondientes.

Lea también: Así puede simular cuánto debe pagar por su SOAT en 2026

El trámite puede realizarse tanto de manera presencial en los puntos de atención de Colpensiones como, en algunos casos, a través de los canales dispuestos por la entidad. Una vez radicada la solicitud completa, la entidad dispone de un plazo aproximado de dos meses para verificar la información y proceder con el desembolso del auxilio, siempre que se cumplan los requisitos legales.