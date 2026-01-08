El programa de Devolución del IVA completa cuatro años de implementación en el país, consolidándose como una ayuda económica dirigida a los hogares en condición de mayor vulnerabilidad, con el propósito de mitigar el impacto que tiene el Impuesto al Valor Agregado en los gastos básicos diarios.

Esta iniciativa, liderada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), funciona a través de transferencias monetarias no condicionadas y busca compensar parcialmente a las familias con menores ingresos, especialmente aquellas clasificadas en los niveles más bajos de los sistemas oficiales de focalización social.

Hogares priorizados para 2026

El programa no requiere procesos de inscripción. Los beneficiarios son seleccionados a partir de la información registrada en el Sisbén, el Registro Nacional de Hogares y los listados de comunidades indígenas, alcanzando a más de dos millones de familias en todo el territorio nacional.

De acuerdo con los criterios establecidos por Prosperidad Social, los hogares priorizados pertenecen a los siguientes grupos:

Pobreza extrema: A01, A02, A03, A04 y A05

A01, A02, A03, A04 y A05 Pobreza moderada: B01, B02, B03 y B04

Monto y periodicidad del apoyo económico

Durante 2025, el valor entregado por ciclo fue de 106.000 pesos, cifra superior a la del año anterior. Este monto es igual para todos los beneficiarios y se define con base en la Unidad de Valor Tributaria (UVT).

Asimismo, para 2026, se estima que la transferencia oscile entre 106.000 y 110.000 pesos, teniendo en cuenta el ajuste de la UVT fijada por la DIAN en 52.374 pesos, según la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los pagos se realizan de forma bimestral y, como ha ocurrido en los últimos dos años, se espera que continúen integrándose con los ciclos del programa Renta Ciudadana. El primer desembolso del año podría efectuarse entre febrero y marzo.

Consulta de beneficiarios

Las personas interesadas en verificar si hacen parte del programa pueden hacerlo de manera virtual ingresando al portal oficial del DPS. Allí deberán seleccionar la opción de consulta, escoger el tipo de documento, digitar el número de cédula y la fecha de nacimiento.

Tras completar el proceso de verificación, el sistema indicará el estado del hogar dentro del programa.