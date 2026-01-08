El Dane confirmó que este jueves a las 6 de la tarde divulgará el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del cierre de 2025, con lo que se conocerá oficialmente la cifra definitiva de la inflación anual del año pasado.

Esto en medio de intensos debates en la vida nacional por el ajuste salarial, el costo de vida y los precios de bienes y servicios básicos para 2026.

El dato será determinante para la actualización de precios de productos y servicios esenciales, así como para definir incrementos legales en arriendos, pensiones, matrículas y otros rubros que usan como referencia el IPC.

Entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, señalan que la inflación podría ubicarse alrededor del 5,3 % anual para 2025. Esto teniendo en cuenta el comportamiento de los precios y presiones inflacionarias en sectores como alimentos y servicios.

Pero también hay otras proyecciones de analistas financieros que sitúan la inflación cercana al 5,2 %, similar a la cifra de noviembre de 2025, de acuerdo con los movimientos en el mercado de frutas, verduras y otros perecederos.

Según los informes mensuales del Dane, asuntos como alojamiento, agua, electricidad y gas mostraron variaciones mensuales relevantes, mientras que sectores como salud y bebidas alcohólicas también aportaron al índice general.

El dato de inflación es fundamental además para el diseño del presupuesto familiar y empresarial en 2026, puesto que muchos contratos y obligaciones económicas están indexadas a la inflación.

En este sentido, el alza máxima permitida en los cánones de arrendamiento de vivienda urbana está regulada por el IPC.

De otro lado, en estos días, del 5 al 9 de enero, el Dane tiene previsto revelar varios datos oficiales, entre los que están el Índice de Precios al Productor, IPP, y boletines del abastecimiento de alimentos y precios al consumidor.

El IPC es la herramienta con la que el Dane mide la variación de precios de bienes y servicios que hacen parte del consumo cotidiano de los hogares, a partir de la canasta familiar.

La canasta familiar se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, ENPH, actualizada cada diez años. En ese sentido, el IPC es un referente clave para la economía en 2026.

El Gobierno Nacional anunció el pasado 29 de diciembre que el aumento del “salario mínimo vital” para 2026 es de un 23,7 %, es decir de 2.000.000 de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.