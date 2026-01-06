El Ministerio de Hacienda ordenó la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B por valor de $85,2 billones de pesos con el fin de financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para este 2026.

Ya Javier Cuéllar, director de Crédito Público, había anticipado que el techo presupuestal para 2026 en operaciones con deuda se fijaría en los $85 billones en TES, incluyendo subastas y otras operaciones, cifra que coincide con lo decretado por el Gobierno nacional.

Así las cosas, Cuéllar reveló que las nuevas operaciones de colocación privada de deuda con fondos internacionales implicarán una rebaja en la meta de colocaciones de TES a través de subastas con los Creadores de Mercado, según apuntó el medio especializado Valora Analitik.

El decreto autoriza una emisión adicional de hasta $67 billones para financiar operaciones temporales de tesorería, lo que aumenta la capacidad total de colocación de deuda del ministerio a más de $152 billones para 2026.

La norma también pone sobre la mesa la posibilidad de emitir bonos temáticos (verdes, sociales, azules), que tienen el propósito de impulsar el desarrollo dentro de los gastos contemplados en el presupuesto.

DIAN fija los primeros vencimientos tributarios de 2026

El 2026 comenzó con obligaciones fiscales que no dan espera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya definió los primeros vencimientos tributarios del año, y enero concentra fechas clave que las personas naturales deben tener en el radar para evitar sanciones, intereses o multas.

El calendario tributario está sustentado en el Decreto 2229 de 2023, norma que fija los plazos para declarar y pagar los impuestos nacionales administrados por la DIAN. En el caso de las personas naturales, las fechas se determinan según los dos últimos dígitos del NIT, que coincide con el número de cédula.

Durante el primer mes del año se presentan dos tipos de plazos: Fechas escalonadas entre el 13 y el 26 de enero, dependiendo del NIT. Un vencimiento único el 16 de enero, aplicable a ciertos impuestos sin importar el número de identificación.

Ambos periodos incluyen tributos que afectan tanto a pequeños contribuyentes como a personas naturales con actividades económicas específicas. Tributos que vencen entre el 13 y el 26 de enero, En estas fechas, los contribuyentes obligados deberán cumplir con la declaración y/o pago de: IVA bimestral, para responsables con esta periodicidad, IVA cuatrimestral, correspondiente al último periodo del año anterior e impuesto Nacional al Consumo (INC).