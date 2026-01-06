Nicolás Maduro como líder del ‘Cártel de los Soles’, esa es la principal acusación en contra del presidente depuesto de Venezuela que presentó la administración de Donald Trump. Incluso, bajo el mandato del secretario de Estado, Marco Rubio, fue declarado como organización terrorista internacional.

Sin embargo, no es lo mismo la acusación que hace el Gobierno que luego demostrarla ante la justicia. Por eso, el mismo Departamento de Justicia cambió su relato al decir que el ‘Cártel de los Soles’ es una organización criminal armada y hasta con organigrama, a solo mencionar que se refiere a una forma de llamar al sistema corrupto del Gobierno venezolano. Esto según un artículo publicado por el New York Time.

“Expertos en delincuencia y narcóticos en Latinoamérica han afirmado que, en realidad, se trata de un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico. Y el sábado, después de que el gobierno capturara a Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación formal reescrita que parecía admitir tácitamente el argumento”, se lee en el artículo del diario neoyorquino.

El medio agregó que la Fiscalía sigue acusando a Maduro de una conspiración para el narcotráfico, pero abandonó la afirmación de que el ‘Cártel de los Soles’ sea una organización real.

“En cambio, la acusación revisada afirma que se refiere a un 'sistema clientelar’ y una 'cultura de corrupción’ alimentada por el dinero del narcotráfico”, se lee en la nota.

Señala el diario que la antigua acusación en contra de Maduro se refiere 32 veces al ‘Cártel de los Soles’ y describe a Maduro como su líder, mientra que la nueva solo lo menciona dos veces y dice que él, al igual que su antecesor, Hugo Chávez, protegió ese sistema clientelar.

Se lee en la nueva acusación que las ganancias del narcotráfico y la protección de los socios del narcotráfico “fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan en un sistema de clientelismo dirigido por aquellos en la cima, conocido como el Cártel de los Soles, una referencia a la insignia del sol fijada a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”.

En el artículo del NYT se insiste en que “la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, que elabora anualmente la Administración para el Control de Drogas (DEA ), que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al Cártel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas, elaborado anualmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.

Sin embargo, recuerda que Marco Rubio se sigue refiriendo a esta como una organización criminal liderada por Maduro y que por eso Estados Unidos se sigue reservando el derecho de atacar lanchas en el Caribe o en el Pacífico con envíos de drogas hacia su país.