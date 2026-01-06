El presidente Gustavo Petro amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la “amenaza ilegítima” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Petro convoca a izar la bandera y a manifestaciones este miércoles “en defensa de la soberanía” de Colombia

“Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990, después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.

El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que este comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene “una enorme confianza” en que el pueblo colombiano lo defenderá.

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, subrayó.

Según Petro, si Estados Unidos “detiene al presidente”, como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, agregó.

Rechazo del oficialismo

La canciller Rosa Villavicencio expresó este domingo el “rechazo categórico, firme e inequívoco” a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó a su homólogo Gustavo Petro con una operación militar como la que el sábado capturó en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

EFE/ Jane Rosenberg/EFE Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg en el que aparece Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal en Nueva York (EE. UU.).

De acuerdo con Villavicencio, esas declaraciones “resultan ofensivas, inadmisibles y profundamente irrespetuosas, no solo de (sic) Colombia como Estado soberano, sino de los principios fundamentales del orden internacional”.

“Cualquier intento de descalificación personal, política o institucional contra el jefe de Estado constituye una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional”, manifestó la canciller en una publicación en su cuenta de X.

A su turno, Armando Benedetti, ministro del Interior, indicó que “Colombia no es un Estado fallido”, por lo que los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República también “tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”.

“Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, acepta que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo en que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”, recriminó el jefe de la cartera política.

“Se describió a una Colombia enferma, ustedes me dirán si son de Marte. Hasta los candidatos presidenciales de la oposición han sido estadistas y han reconocido que Colombia no es un Estado fallido y tienen las garantías para competir por el apoyo popular”, concluyó el ministro más poderoso del Gobierno de Gustavo Petro.

Oposición responde

La candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó duramente los pronunciamientos del presidente Petro, a los que catalogó de “ridículos”.

“El presidente llama a la insurrección del ejército de EE. UU. en las calles de Nueva York y desde hace más de un año, mensualmente insulta al presidente de ese país con discursos horribles que atropellan los más elementales principios de la diplomacia. Pero desde el punto de vista de María José Pizarro, la responsabilidad de lo que ocurra es de la derecha”, manifestó.

A su turno, David Luna consideró: “Colombia tiene una democracia que debe fortalecer en sus próximas elecciones, eligiendo un Congreso y un presidente que lidere una diplomacia con base en un diálogo constructivo, amplios consensos, estrategia de largo plazo, y no en discursos destructivos ni polarizantes. Esa democracia debe respetarse y punto. Presidente Petro: no confunda la dignidad con la imprudencia ideológica. Está en sus manos actuar con mesura e inteligencia. No olvide que usted está ya de salida”.

En esa misma línea, Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional, señaló: “El presidente hace un llamado a las armas y a desconocer el poder territorial elegido por voto popular. Las instituciones deben alertarse no ante una invasión, sino ante un Estado de Sitio o similar que decrete Petro en sus delirios autoritarios. Cualquier excusa sirve para posponer elecciones y perpetuarse. Recordemos: es esbirro del Cartel de los Soles, ¡discípulo de Chávez y Maduro! En esa toma del poder en municipios, ¿se apoyará en ELN y las Farc?”, cuestionó.

Además, el candidato Sergio Fajardo envió una carta al presidente Gustavo Petro y a los expresidentes de Colombia en la que solicita convocar de manera urgente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ante el complejo escenario regional que enfrenta el país.

“Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia. Frente a la incertidumbre regional, el respeto por la institución presidencial, la protección de la soberanía nacional, le pido al presidente de Colombia y a los expresidentes honrar su compromiso constitucional y unirse en la Comisión de Relaciones. Menos egos, más prudencia y diplomacia profesional”, solicitó.

Por su parte, la internacionalista Sandra Borda expresó que la postura de Petro ante Trump solo tensará mucho más las relaciones diplomáticas que históricamente se han manejado en tono cordial entre ambos países.

“Lo de Petro, intentando convertir un tema tan delicado en una afrenta personal y poner a todo el país por delante en su defensa, no ayuda a la defensa de los intereses nacionales desde ningún punto de vista. Invitar a una intervención militar extranjera, mucho menos. Aquí los extremos nos están fallando a todos miserablemente. Otra vez”, lamentó.

Movimientos en la frontera

Los organismos de inteligencia activaron alertas ante la posibilidad de un retorno acelerado de cabecillas armados ilegales, obligados a abandonar Venezuela, un territorio que dejó de ofrecerles protección.

Durante años, estructuras del ELN —como el Frente de Guerra Oriental, el Frente Nororiental y miembros del Comando Central (Coce)— contaron con libertad de movimiento y respaldo logístico en territorio venezolano. Sin embargo, la irrupción de fuerzas especiales de Estados Unidos, con capacidades avanzadas de inteligencia y seguimiento, transformó de manera abrupta el escenario, empujando a estos grupos a buscar refugio nuevamente en zonas fronterizas de Colombia.

Las autoridades han detectado desplazamientos de figuras clave como alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, quienes estarían moviéndose entre Venezuela y el Catatumbo, intentando conservar el control de sus redes criminales mientras evitan quedar expuestos. A estos movimientos se sumarían alias Parmenio y alias Caballo de Guerra, integrantes de la misma estructura, que habrían iniciado retornos graduales hacia territorio colombiano.

Informes señalan que jefes históricos como alias Pablito —por quien se ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos— y alias Cendales ya habrían cruzado nuevamente la frontera, con el propósito de reorganizar sus hombres y recursos en medio de disputas con disidencias de las Farc por el control de economías ilegales en Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella envió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la fiscal Pam Bondi, en la que exige que se revele la información sobre la relación del régimen de Maduro con políticos colombianos.

“Resulta imperativo que el pueblo colombiano conozca la verdad íntegra sobre hechos determinantes”, se indica en la carta.

“Estas revelaciones son indispensables para desmantelar los engaños populistas mediante los cuales Gustavo Petro pretende imponer a su heredero político, perpetuando así un ciclo de corrupción y violencia que ha costado innumerables vidas y recursos a nuestra nación”, añade.

En la misiva, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño pidió a las autoridades estadounidenses revelar el papel que el chavismo ha tenido en la política colombiana.

“Su intervención, basada en la solidez de las instituciones estadounidenses, sería un faro de esperanza para millones de colombianos que rechazan el populismo destructivo”, expresó. De acuerdo con el candidato, el propósito es “la salvación de la democracia colombiana”. “La verdad sobre estos hechos no es un mero asunto del pasado; es una condición indispensable para la transparencia absoluta de nuestras elecciones y para la estabilidad duradera de la región. Ignorar estos vínculos equivaldría a permitir que el cáncer del narcoterrorismo se expanda, amenazando no solo a Colombia y Venezuela, sino a todo el hemisferio occidental”.