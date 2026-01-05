Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro no se quedó en silencio y, durante la madrugada de este lunes, se pronunció respecto a las más recientes amenazas lanzadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, al tiempo que aseguró que dará una respuesta formal una vez confirme el alcance real de las declaraciones que, según versiones de prensa, advierten sobre una posible acción de Estados Unidos contra el país.

La reacción del jefe de Estado colombiano se produjo luego de que Trump lo acusara públicamente de “fabricar cocaína” y sugiriera el despliegue de una misión estadounidense en Colombia similar a la que se ejecutó el pasado sábado en Venezuela.

Las declaraciones fueron hechas a periodistas a bordo del Air Force One, donde Trump afirmó que Colombia “también está muy enferma” y señaló que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. Y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser consultado sobre si esa afirmación implicaba una operación militar similar a la realizada en Caracas, el mandatario respondió: “a mí me suena bien eso”.

Un día antes, tras la captura en Venezuela del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, Trump reiteró sus advertencias contra Petro durante una rueda de prensa en Florida, en la que le dijo que debía “cuidarse el trasero”.

“No soy ilegítimo, ni soy narco”: la reacción inicial de Petro

Frente a ese escenario, Gustavo Petro pidió cautela y aseguró que antes de pronunciarse revisará con detalle el contenido original de las declaraciones. Puntualmente, el mandatario cuestionó las interpretaciones mediáticas y señaló que solo responderá una vez tenga claridad sobre el alcance real de las advertencias.

“Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump”, afirmó el mandatario.

No obstante, pese a que, según dijo, evitaría referirse a las declaraciones de su homólogo norteamericano hasta confirmar la veracidad de las mismas, a lo largo de su pronunciamiento el presidente hizo varias declaraciones que aparentaban ser una respuesta directa a las acusaciones y amenazas de Trump.

Inicialmente, el mandatario colombiano defendió la legitimidad de su título y reiteró que no tiene vínculos con el narcotráfico, al tiempo que defendió la transparencia de su situación patrimonial.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, precisó.

Más adelante, tras lanzar una nueva crítica al senador estadounidense Marco Rubio, a quien acusó de desconocer el marco constitucional colombiano y de difundir información errada sobre la relación entre el Gobierno y las autoridades del país, defendió la estrategia de su gobierno contra el narcotráfico.

“En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí; le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada (...) El presidente de Colombia es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia por orden constitucional”, señaló.

Y agregó: “Como comandante supremo de las fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca. El proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustitución de cultivos, yo dirijo esa política”.

“Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”: la respuesta ante la posible amenaza de un ataque

Ante la posibilidad de un ataque similar al ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela, el presidente Gustavo Petro sostuvo que una operación de ese tipo sería contraproducente y tendría graves consecuencias humanitarias y políticas, especialmente si se realiza sin inteligencia suficiente y sin considerar la realidad del conflicto interno colombiano.

“He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos, en su táctica, reclutan menores de edad para que no se bombardée a sus cabecillas”, afirmó el mandatario.

En ese contexto, advirtió sobre los riesgos de una intervención externa sin conocimiento del terreno. “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños”, señaló. “Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas”, agregó.

Petro también se refirió a las implicaciones políticas de una eventual acción contra su gobierno y a la reacción que, según dijo, podría generarse en el país.

“Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”, afirmó.

El jefe de Estado envió además un mensaje directo a la Fuerza Pública, recordando su deber constitucional frente a la soberanía nacional.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, dijo.

En su declaración, Petro reiteró que, aunque no tiene formación militar, conoce la dinámica del conflicto armado y recordó su compromiso adquirido tras el proceso de paz.

“Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, expresó.

Finalmente, manifestó su confianza en el respaldo ciudadano y en la historia política del país, y cerró su mensaje con una advertencia directa frente a cualquier intento de intervención.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, afirmó.

“Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre. Oficiales de Bolívar rompan filas y a paso de vencedores”, concluyó.