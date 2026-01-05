Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre y especialmente en contra del presidente Gustavo Petro ya tuvieron respuesta por parte del Gobierno colombiano.

El encargado fue el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, por medio de una publicación en su cuenta de X.

“Ante las amenazas y los insultos del presidente Trump contra el presidente de Colombia Gustavo Petro, el gobierno seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad. Nuestro país no sólo es una nación autónoma y soberana. Somos un gobierno elegido democráticamente y tenemos todo un alistamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026″, se lee en parte de la publicación.

Además, invitó a otras entidades del Estado a pronunciarse en contra de las palabras de Donald Trump en contra del mandatario colombiano.

“Respetuosamente invito a todas las cabezas de la institucionalidad colombiana (órganos de control, fiscalía, altas cortes, congreso de la República) a que se pronuncien públicamente ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas”, publicó.

Ante las amenazas y los insultos del presidente Trump contra el presidente de Colombia @petrogustavo, el gobierno seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad.



Nuestro país no sólo es una nación autónoma y soberana. Somos… — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 5, 2026

Trump, este domingo antes de partir a la Casa Blanca desde Florida, y a propósito de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el sábado en Caracas durante una misión militar, se refirió a Colombia sin descartar que Estados Unidos realice también alguna misión en territorio colombiano.

“Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE. UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “a mi me suena bien eso”.

Por su parte, el presidente Petro, ha estado publicando una serie de trinos rechazando la captura de Maduro en Venezuela, acusando a Trump de romper el derecho internacional.

“Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro”, dijo Petro en un mensaje en X, en el que agregó: “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.