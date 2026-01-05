Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos en Caracas en la madrugada de este sábado 3 de enero. Los detalles han sido ampliamente difundidos, aunque faltan algunos, pero ahora toda la atención está en el juicio al que serán sometidos en Nueva York.

Primero, hay que recordar los cargos por los cuales es imputado Maduro: conspiración de narcoterrorismo; conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La primera comparecencia se llevará a cabo este mismo lunes 5 de enero en el tribunal federal de Manhattan ante el juez del distrito Alvin Hellerstein.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que llevará el caso de Maduro

Se trata de un magistrado con una larga trayectoria en procesos de muy alto impacto y que se han hecho famosos. Ha tratado casos de políticos muy mediáticos.

De acuerdo a lo informado por la misma administración de Donald Trump, el caso contra Maduro se basa en una investigación de más de 15 años.

Hellerstein es un abogado de la Universidad de Columbia que fue nombrado como juez federal por el expresidente Bill Clinton en 1998. Desde 2011 preside como senior.

Fue el que dio la orden de publicar imágenes de la prisión de Abu Ghraib, así como litigios derivados de los atentados del 11 de septiembre. En este caso sostuvo la inmunidad soberana de la ciudad de Nueva York frente a millonarias reclamaciones civiles.

También llevó el litigio por el póster “Hope” de Barack Obama, y las múltiples demandas civiles contra el productor Harvey Weinstein, en el contexto del movimiento #MeToo.

Incluso Hellerstein no es ajeno a los casos relacionados con Venezuela, pues preside actualmente el proceso contra Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano extraditado en 2023, quien enfrenta cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armas.