El presidente Gustavo Petro criticó este domingo a Estados Unidos por ser el primer país en bombardear una capital suramericana, a raíz del ataque del sábado a varios puntos de Caracas, operación en la que fueron detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“EE. UU. es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu lo hizo, ni (Adolfo) Hitler, ni (Francisco) Franco, ni (António de Oliveira) Salazar. Qué terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, expresó Petro en X.

Para el jefe de Estado colombiano, “la herida queda abierta por mucho tiempo”, pero la “venganza no debe existir” porque “mata el corazón”.

“Los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo. Una Latinoamérica con la capacidad de entender, comerciar y juntarse con todo el mundo. Nosotros no miramos al norte solamente, sino en todas las direcciones”, escribió el presidente en un extenso mensaje.

Allí dijo que hizo un llamado a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para buscar una alianza que “antes que nada debe ser la misma América Latina hoy bombardeada”, tras constatar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual Colombia ejerce la presidencia pro tempore, no es un foro con capacidad para actuar.

“La CELAC hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”, afirmó en referencia a una reunión virtual de cancilleres convocada por Colombia para tratar la situación de Venezuela y en la cual no se llegó hoy a ningún acuerdo.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Horas antes de la publicación de este mensaje, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Petro, al que acusó de “fabricar cocaína”, con enviar a su país una misión de EE. UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó a Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. Y eso es algo, no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al respecto, Petro aseguró: “rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump”.

“No lee la historia de Colombia y por eso falla cuando nos critica. Solo debe reunirse con sus oficiales expertos en investigación sobre drogas en Colombia, a los que he ayudado con mis propias investigaciones como senador de la República, de la izquierda de Colombia y de su pueblo”, agregó el presidente del país andino.

No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante; en los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

En otra rueda de prensa celebrada el sábado en Florida tras la operación en Venezuela, Trump aprovechó para enviar más duras advertencias a Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional.

En ese acto del sábado, Trump le advirtió al mandatario colombiano de que debe “cuidarse el trasero”.