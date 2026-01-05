El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este domingo a su homólogo Gustavo Petro, al que acusó de “fabricar cocaína”, con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE.UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “a mí me suena bien eso”.

Tras estas declaraciones los precandidatos presidenciales colombianos no dudaron en expresar sus opiniones.

El precandidato presidencial Iván Cepeda exigió respeto por el pueblo colombiano al presidente estadounidense tras las amenazas lanzadas contra Petro.

“Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro Jefe de Estado, @petrogustavo y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia.”, escribió desde su cuenta de X.

“No somos una colonia ni un protectorado de EE. UU.. No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario.”, puntualizó.

Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro Jefe de Estado, @petrogustavo y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 5, 2026

Camilo Romero, también precandidato presidencial, afirmó que se “rompió el derecho internacional y todo mínimo universal por el respeto de los pueblos, las naciones y su soberanía.”

“Estos ya no son los meros delirios de un sector irresponsable de la oposición colombiana servil a Trump, es una alerta democrática para América Latina y todo el mundo.”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado urgente a la ONU para que actué contra las acciones del presidente Donald Trump.

“Es urgente que organismos como la ONU actúen. Muy grave.”, añadió.

Viene de intimidar a Cuba, México y Groenlandia. Se ratifica lo que hemos advertido: se rompió el derecho internacional y todo mínimo universal por el respeto de… pic.twitter.com/9zksltzmPr — Camilo Romero (@CamiloRomero) January 5, 2026

Wilson Ruiz cuestionó las declaraciones de Petro sobre Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos, y afirmó que su “ambigüedad es peligrosa”.

“Petro dice que no sabe si Maduro es bueno o malo ni si es narcotraficante. Esa ambigüedad es peligrosa. Mientras duda, el narcotráfico crece y Colombia pierde autoridad. Trump afirma que Colombia está gobernada por un “enfermo” y no descarta una operación militar. Presidente @petrogustavo, El crimen se enfrenta, no se justifica ni se minimiza. Necesitamos seguridad con legalidad y resultados. Salvemos a Colombia juntos.”, sostuvo.

Petro dice que no sabe si Maduro es bueno o malo ni si es narcotraficante. Esa ambigüedad es peligrosa. Mientras duda, el narcotráfico crece y Colombia pierde autoridad. Trump afirma que Colombia está gobernada por un “enfermo” y no descarta una operación militar. Presidente… pic.twitter.com/ohB2btzaHQ — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) January 5, 2026

Vicky Dávila manifestó que el mensaje de Trump a Petro es “muy grave”.

“ESTO ES MUY GRAVE. El presidente Donald Trump no descartó una operación militar en Colombia. Dijo que Petro es “un enfermo” y que tiene fábricas de cocaína pero no lo seguirá haciendo por mucho tiempo.”.

Desde el 7 de agosto trabajaremos con el Gobierno de EEUU. Presentaremos un plan Colombia 2.0, se reactivará la cooperación judicial y en… https://t.co/IHFFkJ5Sbr — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 5, 2026

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también se pronunció tras las declaraciones de Trump contra el mandatario colombiano.

“Petro aquí le manda mensaje el Pte Trump.”, escribió. Luego publicó otro trino en el que expresó: “Petro que ha atacado sin clemencia las ramas del poder público, amenazado al Congreso, desestimado las sentencias judiciales sale a pedir que lo respalden. Las instituciones no pueden estar del lado de la defensa al narcodictador Nicolás Maduro.”

Las instituciones no pueden estar del lado de la defensa al narcodictador Nicolás Maduro. pic.twitter.com/Exk9n19Ejg — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 5, 2026

De igual manera, Claudia López cuestionó las declaraciones del mandatario estadounidense y aseguró que “atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable”.

“Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos. El presidente @petrogustavo ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Este año decidiremos en las urnas qué rumbo y a cargo de qué liderazgo avanza Colombia. Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica.”, sostuvo.

Sostener dictablandas y atacar democracias… https://t.co/K61G2QUcck — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 5, 2026

Juan Manuel Galán dijo: “Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido, y no vamos a permitir que la traten como tal. Aquí hay instituciones, democracia y soberanía que se defienden, no que se negocian.”, afirmó.

Y agregó: “Con Estados Unidos se coopera para combatir el narcotráfico; no se amenaza al país ni se juega con su estabilidad. Defender a Colombia exige carácter, sensatez y poner la Nación por encima de discursos ideológicos. Colombia se respeta. Hago un llamado al gobierno Norteamericano y colombiano para que se desescale el discurso y se activen los canales diplomáticos.”

Con Estados Unidos se coopera para combatir el narcotráfico; no se amenaza al país ni se juega con su… https://t.co/gC7OOWajVW — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) January 5, 2026

Abelardo De la Espriella, candidato presidencial, expresó: “Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la Fuerza Pública, porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Más bien, que el gobierno de los Estados Unidos vaya organizando el indictment, que yo, como presidente, estaré gustoso de extraditar a Petro para que pague por todos sus crímenes.”

Más bien, que el gobierno de los Estados Unidos… https://t.co/s2bY5tnLp6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 5, 2026

Asimismo, Paloma Valencia manifestó: “La nuestra es una realidad jurídica y política distinta a la de Venezuela. Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente. Venceremos a @petrogustavo y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie.”

Venceremos a @petrogustavo y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 5, 2026

Juan Carlos Pinzón advirtió: “Colombia volverá a ser antiguerrilla.”

Make Colombia antiguerrilla again. — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 5, 2026

David Luna comentó en redes sociales: “Colombia tiene una democracia que debe fortalecer en sus próximas elecciones, eligiendo un Congreso y un Presidente que lidere una diplomacia con base en un diálogo constructivo, amplios consensos, estrategia de largo plazo, y no en discursos destructivos ni polarizantes. Esa democracia debe respetarse y punto.”

“Presidente @petrogustavo: no confunda la dignidad con la imprudencia ideológica. Está en sus manos actuar con mesura e inteligencia. No olvide que usted está ya de salida.”, añadió.

Colombia tiene una democracia que debe fortalecer en sus próximas elecciones, eligiendo un Congreso y un Presidente que lidere una diplomacia con base en un diálogo constructivo, amplios consensos, estrategia de largo plazo, y no en discursos destructivos ni polarizantes. Esa… https://t.co/L9dc3v7xfo — David Luna (@lunadavid) January 5, 2026

Roy Barreras sostuvo: “Colombia es una nación soberana. El Presidente de la República es el Presidente legítimo elegido democráticamente y encarna la institucionalidad y por tanto se respeta como Jefe de Estado. Garantizar su seguridad es garantizar la soberanía de Colombia. Es el Presidente de todos los Colombianos, de quienes lo quieren y de quienes no lo quieren. Colombia no es Venezuela ni lo será.”

Colombia es una nación soberana. El Presidente de la República es el Presidente legítimo elegido democráticamente y encarna la institucionalidad y por tanto se respeta como Jefe de Estado. Garantizar su seguridad es garantizar la soberanía de Colombia. Es el Presidente de todos… https://t.co/5haOcFqmZn — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 5, 2026

Juan Fernando Cristo calificó lo expresado por Trump como “absurdo, equivocado y violatorio del derecho internacional”.

“Los sectores de oposición radical de derecha han buscado que el gobierno norteamericano actúe frente a Colombia como lo hizo en Venezuela. Una actitud anti patriótica.”, dijo.

“Colombia tiene una democracia sólida y un presidente elegido en forma legítima, que no tiene vínculo alguno con el narcotráfico. Urgente desescalar el lenguaje, la pugnacidad, las amenazas y que funcione la diplomacia profesional, no la del micrófono y las redes. El momento exige serenidad y moderación.”, agregó.

Colombia tiene una democracia sólida y un… https://t.co/3XjCciGRAo — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 5, 2026

La congresista Lina María Garrido afirmó: “Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS 🇺🇸 . Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor.”