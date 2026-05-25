Las autoridades estadounidenses anunciaron que la visa americana y el pasaporte ya no será un requisito obligatorio para ingresar a Estados Unidos. La medida aplica solo para ciudadanos canadienses, ya que ese país cuenta con requisitos flexibles debido a la estrecha relación que mantiene con EE. UU.

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Ahora los canadienses podrán disfrutar de una serie de permisos alternativos para presentar en ciertos casos, considerados válidos, siempre y cuando el traslado se realice por tierra o mar.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) especifica en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que no viajen por aire, aunque pueden presentar su pasaporte para constatar la identidad, cuentan además con la opción de mostrar en los controles cualquiera de estas credenciales:

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta de inscripción en SENTRI

La CBP aclara además en su portal que estos documentos tienen validez para ingresar a Estados Unidos hasta por seis (6) meses.

Cabe señalar que en el caso de niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de traslado a realizar, por lo que se debe verificar el sitio web oficial de la Oficina de Aduanas antes de viajar.

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Si los canadienses desean viajar vía aérea, será necesario que presenten un pasaporte válido durante todo el período de estadía, o una tarjeta NEXUS.