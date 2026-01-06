El presidente Gustavo Petro convocó en la noche de este lunes a movilizaciones de las “fuerzas sociales” en todas las plazas públicas del país, en defensa de la soberanía colombiana. La jornada está prevista para este miércoles 7 de enero, a las 4:00 p. m.

Leer más: Procuraduría General investiga presunta inejecución de la sanción al rector (e) de Uniatlántico Rafael Castillo

El jefe de Estado hizo la convocatoria luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; pero además por las amenazas que le ha hecho el presidente Donald Trump en las últimas horas.

Asimismo, el mandatario anunció que participará de la manifestación central y que estará personalmente en la Plaza de Bolívar de Bogotá, desde donde se dirigirá con un mensaje al pueblo colombiano.

Petro indicó que se trata de una convocatoria amplia para expresar respaldo a la institucionalidad y a la autodeterminación del país.

Ver también: Despídanse del gestor de la 11: José Enamorado pasará de Junior al Gremio de Brasil por 3 millones de dólares

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano, el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo... bogotanos ¡Colombia libre!

Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas la.plazas.públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotanos



¡Colombia libre! pic.twitter.com/eWEXoBd5aK — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

De igual manera, el jefe de Estado convocó a izar la bandera colombiana en las viviendas de las diferentes ciudades, como símbolo de defensa de la soberanía.

Le sugerimos: Reportan ráfagas de disparos muy cerca del Palacio de Miraflores la noche de este lunes

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional”,añadió en su cuenta de X.