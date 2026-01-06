La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro fue arrestada este martes en Londres, luego de ser notificada de una circular roja de Interpol en su contra, por el asesinato de dos menores de edad en Bogotá.

La mujer fue señalada como responsable de la muerte de las adolescentes, quienes resultaron envenenadas al consumir unas frambuesas con talio, en abril de 2025.

Ahora, Guzmán deberá comparecer ante un tribunal para iniciar el proceso judicial en su contra.

Aunque ya había sido notificada anteriormente con circular roja, dicha orden no se había hecho efectiva debido a que la mujer seguía hospitalizada en Londres luego de que fuera rescatada en el río Támesis, tras intentar quitarse la vida.

Debido a ello, las autoridades esperaron que se emitiera un parte favorable sobre su estado de salud, y fue hasta este 6 de enero que procedieron a su captura.

Por su parte, las autoridades de Londres y Colombia activaron los protocolos internacionales para su extradición al país, donde deberá enfrentar el juicio por el asesinato con talio de las dos menores.

“Logramos establecer que había ingresado a algunos países de manera legal, pero eso fue lo que conllevó a ir procesando esta información e ir intercambiándola con España, Inglaterra, Brasil y Argentina“, señaló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e interpol.

Sobre la fecha de extradición de Zulma Guzmán, el coronel Alfonso Sanabria indicó que podría tardar hasta un año.