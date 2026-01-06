El pasado sábado 3 de enero fue un día que quedará para la historia de Venezuela, pues las autoridades de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, durante un operativo militar.

La UE dice que mantendrá contacto con Gobierno de Rodríguez para “defender intereses y principios”

Departamento de Justicia de EE. UU. retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” exista, según The New York Times

León XIV pide que “la artesanía de la paz” se imponga a “la industria de la guerra”

Esta noticia ha ocasionado diversas opiniones en el mundo y ha permitido que varias personalidades tanto políticas como del espectáculo se hayan pronunciado.

Este es el caso del actor venezolano Fernando Carrillo, quien se ha caracterizado por ser simpatizante del régimen venezolano, habló de lo que pensaba sobre la captura de Maduro en varios medios de comunicación el pasado lunes 5 de enero.

Televisa Fernando Carrillo con Thalía

Sin embargo, hubo una entrevista que llamó la atención hecha por la televisora Chile Visión, en la cual el actor revela que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

Allí no solo reafirmó su apoyo a Maduro, sino que también salió al paso de los rumores que apuntaban a una supuesta traición interna dentro del oficialismo.

Palacio de Miraflores El actor Fernando Carrillo revela que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

Carrillo aseguró conocer de cerca a Delcy y negó categóricamente que ella tuviera relación alguna con la captura del mandatario venezolano. Incluso reveló que mantuvo una relación sentimental con la actual dirigente, la cual, según sus palabras, se extendió por tres años.

“La conozco muy bien (…) a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”, dijo.

Además, agregó: “Imposible. Si hay alguien chavista es Maduro, y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente”.

Asimismo, al ser otra vez interrogado por el periodista si de verdad había estado con Delcy sentimentalmente, Carrillo afirmó: “Así es, tres años... Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida, a esta edad. Vi cómo defiende a su familia, a sus amigos”.

¿Quién es Fernando Carrillo, actor venezolano que apoya al régimen de Nicolás Maduro?

Durante los años noventa, Fernando Carrillo fue uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas latinoamericanas. Su papel protagónico en Abigail, junto a Catherine Fulop, lo consolidó como galán y lo llevó incluso a compartir matrimonio con la actriz. Aquella unión fue breve, pero marcó una época dorada de la televisión.

Con el paso de los años, los caminos de ambos tomaron rumbos distintos. Fulop se estableció en Argentina, donde construyó una sólida carrera artística y una familia junto a Osvaldo Sabatini. Carrillo, en cambio, trasladó su carrera a México, participando en producciones emblemáticas como Rosalinda, junto a Thalía, y María Isabel, con Adela Noriega.