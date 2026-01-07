A través de un boletín de prensa, el Ministerio de Minas reportó este miércoles que el Gobierno expidió el Decreto 1428 de 2025, mediante el cual se establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel o ACPM para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

Esto, se lee, “con el fin de corregir distorsiones en el uso de los subsidios y proteger las finanzas públicas”.

El Ejecutivo afirma al respecto que “durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado”.

Por ello, asegura la cartera de energía, “con este decreto, el precio del diésel para esos vehículos se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, evitando impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos”.

Al respecto, el ministro de Minas, Edwin Palma, explicó que la medida busca “mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”.

Agrega el reporte que la implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.

Por último, el funcionario reiteró que esta decisión no es un aumento generalizado del combustible: “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”.

