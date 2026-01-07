La reconocida cadena de almacenes Alkosto anunció un gran remate nacional con descuentos que alcanzan hasta el 60 % en tecnología, electrodomésticos, productos de mercado y artículos de aseo.

La campaña se llama “hiperahorro siempre” y indican que busca atraer a los consumidores que, tras las festividades de diciembre, necesitan reorganizar su presupuesto y abastecer su hogar para el nuevo año.

Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas a nivel nacional como en su plataforma digital.

Señalaron que uno de los mayores atractivos del remate de Alkosto en 2026 se encuentra en la categoría de tecnología y línea blanca, donde los descuentos pueden llegar hasta el 60 %, especialmente en compras realizadas a través del portal web.

Productos en descuentos en Alkosto con 60% de descuento

Computadores portátiles y celulares de diferentes gamas

Televisores, barras y torres de sonido para el entretenimiento en casa

Consolas de videojuegos

Electrodomésticos de línea blanca, como neveras y lavadoras

El remate no se limita a la tecnología. Consciente de la importancia de la canasta familiar, Alkosto incluyó descuentos de hasta el 50 % en alimentos y productos básicos para el hogar.

Además, los artículos de aseo y limpieza presentan descuentos de hasta el 45 %, incluyendo detergentes, jabones, lavalozas y limpiapisos. En cuidado personal también hay rebajas en cremas dentales, enjuagues bucales y desodorantes.

¿Hasta cuándo estará disponible el remate de Alkosto 2026?

Alkosto no ha confirmado una fecha exacta de finalización para esta campaña, por lo que se recomienda a los usuarios aprovechar las ofertas lo antes posible, tanto en tiendas físicas como en su canal digital, mientras haya disponibilidad de productos.