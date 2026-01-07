La mañana del pasado domingo 4 de enero inició de manera rutinaria para Yulia Burtseva, quien compartió un mensaje optimista con sus seguidores desde el Café Pushkin, en Moscú.

La influencer publicó un breve video en la red rusa VK con un simple saludo, “buenos días, Moscú”. Sin embargo, lo que parecía un día más en la vida de la creadora de contenido terminó en tragedia pocas horas después.

Según el medio MSK1, Burtseva, de 38 años, falleció durante una cirugía estética a la que se sometió en su ciudad natal. La influencer, que vivió durante años en Nápoles, Italia, había regresado a Rusia para realizar un procedimiento de aumento de glúteos. Durante la intervención, habría sufrido un shock anafiláctico, que le provocó la muerte, dejando un profundo vacío en su familia y una conmoción entre sus más de 75.000 seguidores en Instagram.

Tras el hecho, el Comité de Investigación de Moscú abrió un proceso penal por presunta negligencia médica. De acuerdo con la legislación rusa, el caso se centra en un posible desempeño inadecuado de funciones profesionales, con sanciones que podrían llegar hasta los tres años de prisión.

Por otro lado, Yulia Burtseva era conocida por mostrar en sus redes detalles de su vida cotidiana, viajes y momentos familiares junto a su esposo, Giuseppe Nocerino, y su hija pequeña. En su perfil de Instagram describía su contenido como “mi blog sobre el amor entre Rusia e Italia, sobre la vida en Italia a través de mis ojos, sobre la deliciosa cocina italiana, sobre el sencillo idioma italiano y, por supuesto, ¡sobre los apasionados italianos!”.

Además, el esposo de Yulia ha expresado su dolor y su determinación de esclarecer lo ocurrido. A través de sus redes, agradeció a los seguidores el cariño recibido y solicitó apoyo legal: “Ahora solo quiero justicia para mi esposa, mi vida, mi todo”, escribió, agregando que buscará asesoría legal en Rusia. “Si tienen amigos, conocen abogados que puedan ayudarme, se lo agradezco, iré a Rusia en unos días”.