El comportamiento de los precios en Colombia durante 2025 indicó que el costo de vida se moderó frente a años anteriores.

Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la Devolución del IVA en 2026

Descuentos de hasta 60 % en reconocida cadena de almacenes: artículos de tecnología y electrodomésticos

Minhacienda aclaró que el valor del arriendo de vivienda y las cuotas de administración para 2026 no están relacionados con el salario mínimo

Igualmente, la presión sobre el precio de las cosas en los hogares continúa siendo elevada, especialmente en los rubros esenciales.

De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el país terminó el año con una inflación de 5,10 %, un nivel que sigue por encima del rango establecido por el Banco de la República. En diciembre, el aumento mensual fue de 0,27 %, mostrando un cierre de año más estable que en 2024.

De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el país terminó el año con una inflación de 5,10 %, un nivel que sigue por encima del rango establecido por el Banco de la República.

Con este resultado, la inflación nacional acumula cinco años consecutivos fuera del rango objetivo, que se mantiene entre el 2 % y el 4 %.

Sin embargo, el aumento del costo de vida durante 2025 estuvo impulsado principalmente por los gastos relacionados con la vivienda, la alimentación y los servicios, que representan una parte significativa del presupuesto familiar.

Los arriendos, tanto los pagados como los estimados, junto con el gasto en comidas fuera del hogar, fueron los componentes que más empujaron el índice general.

Estados Unidos advierte que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido”

En términos sectoriales, los mayores incrementos se concentraron en restaurantes y hoteles 7,91 % y educación, 7,36 %, debido al aumento en matrículas y servicios educativos.

Mientras que, los sectores como información y comunicaciones tuvieron 1,22 % y vestuario y calzado 2,12 %.

Josefina Villarreal Mientras que, los sectores como información y comunicaciones tuvieron 1,22 % y vestuario y calzado 2,12 %.

En conjunto, los servicios cerraron el año con una inflación de 6,42 %.

Los alimentos que más bajaron de precio en el 2025

Dentro de la canasta básica, algunos productos ayudaron a contener parcialmente el impacto del alza general de precios.

El mayor descenso se registró en la papa, cuyo precio cayó 24,61 % durante el año. Le siguió el arroz, que terminó 2025 con una reducción de 6,68 %.