La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) definió el nuevo valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que regirá a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, la UVT quedó fijada en $52.374, tras aplicarse el ajuste anual correspondiente a la inflación certificada por el Dane, que fue del 5,17 %.

Este indicador es una de las piezas clave del sistema tributario colombiano, ya que sirve como referencia para establecer topes, rangos y montos en múltiples obligaciones fiscales. Su actualización impacta directamente a personas naturales y jurídicas, especialmente en temas como la declaración de renta, las sanciones, las retenciones en la fuente y diversos trámites ante la administración tributaria.

Estos son los usuarios que deben declarar renta en 2026

Con el nuevo valor, los límites para estar obligado a declarar renta en 2026 también se ajustan. Deberán presentar declaración quienes tengan ingresos iguales o superiores a $73.323.600, equivalentes a 1.400 UVT, o un patrimonio bruto que supere los $235.683.000, es decir, 4.500 UVT.

Asimismo, la Dian confirmó que la sanción mínima por incumplimientos tributarios subirá a $524.000, correspondiente a 10 UVT. Este valor se aplicará, por ejemplo, a contribuyentes que presenten su declaración fuera de los plazos establecidos, omitan ingresos o incluyan información errónea en sus formularios.

Así quedaría el 4x1.000 con actualización de la UVT

En cuanto al impuesto a las transacciones financieras, conocido como 4x1.000, la actualización de la UVT también redefine el monto máximo de movimientos mensuales que podrían quedar exentos, según lo contemplado en la reforma tributaria de 2022. Para 2026, el tope de 350 UVT equivale a $18.330.900 mensuales.

Sin embargo, esta disposición aún no se ha implementado plenamente debido a limitaciones técnicas, por lo que el impuesto sigue aplicándose de manera general, salvo en una cuenta bancaria previamente marcada.

¡Nuevo valor de la UVT regirá desde el 1 de enero de 2026!.



La entidad informa que el valor de la Unidad de Valor Tributario fue definido mediante la Resolución 000238 del 15 de diciembre de 2025.



— DIANColombia (@DIANColombia) December 18, 2025

Además de la declaración de renta y las sanciones, el ajuste de la UVT incide en otros aspectos del sistema tributario, como los límites para retenciones, la determinación de bases gravables y las tarifas de trámites aduaneros y cambiarios. Aunque los topes en UVT se mantienen, su conversión a pesos cambia, lo que obliga a los contribuyentes a revisar cuidadosamente los valores vigentes.

La Dian recomendó a ciudadanos y empresas consultar los nuevos montos antes de cumplir con sus obligaciones en 2026, ya que el aumento de la UVT tiene un impacto directo en el bolsillo y en el cumplimiento oportuno de las normas tributarias.