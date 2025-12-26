Suficiente abastecimientos de alimentos reporta Granabastos durante esta semana ad portas del fin de año cuando las compras de los barranquilleros aumentan debido a las celebraciones en las que las comidas son el centro.

Lea también: Abuelo y nieto de Santo Tomás murieron con pocos minutos de diferencia: esto pasó

“Durante la presente temporada de fin de año, se mantiene un adecuado flujo de ingreso de alimentos y productos agroalimentarios, garantizando el abastecimiento para los negocios y los hogares de la región”, detalló la central mayorista.

Para dimensionar el flujo de productos, solo este viernes 26 de diciembre a Granabastos ingresaron 480 toneladas de alimentos, lo que evidencia “la estabilidad en la oferta y la capacidad logística de la central de abastos”.

Asimismo, precisaron que los productos con mayor volumen de ingreso con la papa con 245 toneladas, provenientes de Boyacá, Cundinamarca y Pasto; el arroz con 220 toneladas, con origen en los Santanderes y Perú; y productos de origen animal que sumaron 78 toneladas.

Lea también: Salario mínimo 2026: mintrabajo aclara que aún no hay definido un aumento del 19 %

De igual forma, reportan el ingreso constante de productos que actualmente se encuentran en cosecha, tales como la papa única, tomate de cocina, berenjena regional, cilantro y zanahoria.

“Granabastos cuenta con amplia disponibilidad de frutas tradicionales de la temporada, entre ellas la uva, con oferta suficiente en diferentes presentaciones y comercialización por kilogramo, atendiendo la demanda tanto del comercio como del consumo familiar”, añadieron.

Y con el propósito de “facilitar las compras” de fin de año, el próximo martes 30 de diciembre se ha dispuesto un espacio especial para el público, donde se ofrecerán los llamados “mercaditos económicos”, anchetas y otros productos, con opciones desde $25.000 pesos.

Lea también: Imputan a exdirector de la Fiscalía seccional Atlántico por fraude procesal: así descubrieron presunto engaño

“Granabastos invita a toda la comunidad en general a realizar sus compras con anticipación y a visitar la central de abastos, principal punto de abastecimiento de la región Caribe, donde se garantiza variedad, volumen y calidad”, sugirieron.