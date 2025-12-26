El salario mínimo 2026 aún no tiene un porcentaje de incremento definido. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, este viernes, al señalar que el Gobierno nacional continúa realizando los cálculos técnicos y jurídicos necesarios antes de expedir el decreto oficial que fijará el nuevo monto.

Durante una entrevista con ‘Blu Radio’, el funcionario desmintió versiones que anticipan un aumento entre el 18 % y el 19 %, y reiteró que no existe una decisión tomada hasta el momento.

Sanguino explicó que el Ejecutivo se encuentra en la fase final de elaboración del decreto de incremento del salario mínimo 2026, proceso que requiere la evaluación de múltiples variables económicas y sociales.

“No tenemos datos concluyentes porque estamos precisamente construyendo el decreto de incremento”, afirmó el ministro, al precisar que el documento aún debe ser revisado por el presidente de la República antes de su publicación oficial.

¿Cuándo se anunciará el salario mínimo 2026?

De acuerdo con el jefe de la cartera laboral, el Gobierno espera anunciar la cifra definitiva entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre, fechas que se ajustan a los tiempos establecidos por la ley.

El proceso, recordó, incluye la concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la presentación de salvedades por parte de empleadores y trabajadores, y la elaboración de un informe técnico que respalda el decreto.

“Estamos definiendo el incremento y construyendo el decreto respectivo que tiene que conocer el presidente de la República antes de que sea publicado”, indicó.

Variables que influyen en el aumento

El ministro detalló que el cálculo del salario mínimo no se basa en un único indicador. Por el contrario, responde a un cruce de factores que permiten establecer un ajuste acorde con la realidad económica del país.

Entre las variables que evalúa el Gobierno se encuentran:

La inflación y la meta inflacionaria fijada por el Banco de la República.

La tasa de interés, que actualmente se mantiene estable.

Los datos del DANE sobre productividad, crecimiento económico y participación del trabajo en el PIB.

Los criterios constitucionales del salario mínimo vital y móvil, establecidos en el artículo 53 de la Constitución.

Las recomendaciones y estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Qué pasa con el enfoque de salario vital?

Sobre el enfoque del salario vital, Sanguino aclaró que no se trata de una propuesta nueva del actual Gobierno, sino de un principio respaldado por la OIT, la Corte Constitucional y la Constitución Política.

“La OIT señala que el salario vital es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país”, explicó.

Según detalló, la canasta vital contempla principalmente gastos en alimentación, vivienda, salud, educación y otros costos esenciales del hogar.

¿Está en discusión un aumento del 19 %?

Ante la posibilidad de un alza cercana al 19 %, el ministro fue prudente y evitó confirmar cualquier cifra. Incluso cuestionó el origen de las versiones que circulan sobre ese porcentaje.

“No sé de dónde recibiría esa información Blu, porque quienes estamos encargados de formular el decreto somos el Ministerio del Trabajo y el equipo técnico, en diálogo con otros ministerios y con el presidente”, señaló.

Aunque no descartó escenarios, enfatizó en que el detalle del incremento del salario mínimo 2026 solo se conocerá una vez el decreto sea expedido.

“Los estamos haciendo, los explicaremos en detalle cuando hagamos público el decreto de incremento”, concluyó.