El ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó nuevas noticias sobre el aumento del salario mínimo para el 2026. El funcionario aseguró que el porcentaje estimado estará “muy por encima” de lo que exigen los empresarios.

Según el ministro de Hacienda, el sueldo básico del próximo año se ubicará por encima del índice inflacionario presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“La decisión la vamos a tomar en los próximos días, el presidente Petro está al mando, señalando que el Gobierno se inclinará por un incremento significativamente muy por encima de la tasa de inflación, como todos los últimos años”, afirmó Ávila.

Asimismo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el Gobierno nacional “se inclina hacia la protección de los trabajadores y al aumento real de sus ingresos”.

“Esta es la historia del salario mínimo en Colombia. En una decisión donde durante décadas el pueblo trabajador no tuvo silla ni voz, hoy está más presente, sentado y representado que nunca”, escribió desde su cuenta de X.

En su publicación, el funcionario hizo un recuento de la historia del salario mínimo en Colombia y afirmó que “la mesa de concertación del salario mínimo ha sido una conquista”.

Además, manifestó que sus antecesores “nunca se sentaron a negociar el salario mínimo en condiciones de igualdad para las y los trabajadores”.

Por su parte, cuestionó que anteriormente los aumentos “se fijaban sin la voz del pueblo trabajador en cónclaves entre élites políticas y gremios económicos”.

“El cambio llegó con la movilización social de los años ochenta y la Constitución de 1991. Sin embargo, esta Comisión de Concertación que hoy conocemos solo se hizo realidad en 1996. Desde entonces, la Comisión es el espacio donde el pueblo trabajador se sienta de tú a tú con el Gobierno y con los empresarios”, añadió.

“En esa mesa, históricamente, la balanza se ha inclinado hacia la vieja fórmula del crecimiento y los rendimientos económicos. Hoy, por primera vez con el Gobierno del cambio, se inclina hacia la protección de los trabajadores y al aumento real de sus ingresos. Y de aquí no nos vamos a levantar”, puntualizó.

Esta es la historia del salario mínimo en Colombia 🇨🇴👇

En una decisión donde durante décadas el pueblo trabajador no tuvo silla ni voz, hoy está más presente, sentado y representado que nunca. pic.twitter.com/L9gjvCSCPg — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 23, 2025

La propuesta de los empresarios y gremios

Sin embargo, los empresarios y gremios reafirmaron su propuesta de un aumento del 7.21 %, basada en criterios técnicos como inflación, productividad e informalidad.

Las salvedades fueron presentadas por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Acopi, como representantes del sector empleador.

Los gremios dicen que su planteamiento busca garantizar un aumento real del poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo formal ni el equilibrio macroeconómico.

Vale recordar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que es probable que el alza del salario mínimo ronde en el 12 %.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló que le parece positivo, pero insistió en que la decisión que tome el Gobierno debería aproximarse más al 16 %.

Actualmente, el salario mínimo se ubica en $1.423.500.