La Corte Constitucional se reunirá en una sesión informal y virtual este martes para definir si cita a sala extraordinaria, pese a la vacancia judicial, para evaluar el polémico decreto de la emergencia económica dictado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Leer también: Los argumentos del Gobierno para convocar la emergencia económica

La otra decisión que pudieran tomar los magistrados es que el estudio de la medida de estado de excepción quede para mediados de enero, en el reinicio de las labores luego de la vacancia judicial.

También definirían por sorteo a qué magistrado le corresponde el inicio del estudio para que elabore su ponencia al respecto.

De igual modo, se estudiará si se puede suspender el decreto, como medida cautelar, en sintonía con lo que piden las demandas de inconstitucionalidad que han presentado gremios, juristas y políticos.

Importante: Minhacienda niega que esté en estudio subir el 4x1.000 al 5x1.000