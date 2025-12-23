El lunes 22 de diciembre la Superintendencia de Transporte abrió investigación administrativa, formuló pliego de cargos y ordenó la suspensión inmediata por seis meses del Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper por presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del bus involucrado en el grave accidente de tránsito del pasado 14 de diciembre en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia.

El siniestro dejó como resultado 17 personas fallecidas —16 de ellas adolescentes— y 20 personas heridas, una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en el país.

El Colombiano/EFE. Fotografía del 14 de diciembre de 2025 cedida por el periódico El Colombiano que muestra un autobús destrozado, en Remedios (Colombia). El departamento colombiano de Antioquia (noroeste) decretó este lunes tres días de luto por el accidente de un autobús que el domingo se precipitó a un abismo mientras transportaba a cerca de 40 estudiantes, dejando un saldo de 16 jóvenes y el conductor fallecidos.

El bus había partido del turístico municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, lugar donde los estudiantes, recién graduados como bachilleres, se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló que el bus accidentado “no cumplió ni siquiera con el 20 %” de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.

“El Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía”, reportó la Superintendencia.

Hallazgos de la investigación

Durante la evaluación de las evidencias fílmicas del sistema SICOV y las verificaciones técnicas realizadas, la Superintendencia de Transporte identificó graves inconsistencias en el proceso de inspección del vehículo, entre ellas:

Falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado.

Ausencia de revisión exterior del vehículo (llantas, luces, carrocería).

Ausencia de revisión interior (sillas, cinturones de seguridad, salidas de emergencia).

Deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

Estos hallazgos sustentan la formulación de cargos por presunta alteración de resultados, reporte irregular de información al RUNT y puesta en riesgo de la vida de usuarios y terceros, en posible vulneración de la Ley 1702 de 2013.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, respaldó la decisión adoptada por la Superintendencia de Transporte.

“Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas”, afirmó la ministra.