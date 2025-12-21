En las últimas horas, gracias a maquinaria especializada, fueron retirados de la zona del accidente los restos del bus que transportaba a los bachilleres del Liceo Antioqueño desde Tolú a Medellín. En el siniestro murieron 16 jóvenes, el conductor, y otros 20 resultaron heridos.

Leer también: ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Las autoridades han advertido que es posible que algunas partes del vehículo sean examinadas en medio de las investigaciones, que continúan para esclarecer las circunstancias del accidente.

El bus cayó por un abismo de 40 metros, lo que dificultó el rescate de los jóvenes, el conductor y de los 20 heridos.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, dijo en Blu Radio que 14 de los lesionados ya fueron dados de alta tras estar recluidos en hospitales de Remedios, Yolombó y Medellín.

“Ya tenemos catorce de alta en sus casas, y solo tenemos seis en hospitales de alto nivel y mediano nivel, como son San Vicente de Paul, Clínica Las Américas, Hospital General, Clínica del Norte y Yolombó, solo seis. Están estables, se están recuperando, es una recuperación más lenta”, afirmó la funcionaria.

El pasado miércoles familiares, amigos y autoridades les dieron el último adiós a las víctimas con una eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa.

Importante: “Defenderemos la independencia de la Registraduría, así la traten de desacreditar”

En redes sociales se han difundido videos de los bachilleres disfrutando del paseo en Tolú y durante el viaje dentro del bus.