El accidente de bus registrado el pasado 14 de diciembre en Antioquia, en el cual murieron 16 bachilleres del Liceo Antioqueño, además del conductor, tiene conmocionado a todo el país.

Los jóvenes bachilleres iban de regreso de Tolú, en un paseo que se organizó para festejar su graduación. Otros 20 jóvenes sobrevivieron al siniestro vial, que ocurrió en el sector El Chispero, en la vía que comunica a Segovia con Remedios. EL bus cayó por un abismo de 60 metros.

De los 20 heridos, seis estudiantes continúan hospitalizados en centros de salud en Medellín y Yolombó, con pronósticos reservados y algunos con procesos de recuperación lentos.

En las últimas horas las autoridades lograron extraer el bus del fondo del barranco, lo que permitió seguir avanzando en las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Algunos familiares de las víctimas han denunciado que el bus venía con fallas, que tuvo que hacer varias paradas. Además, que se solicitó el cambio de vehículo y la empresa encargada se negó.

Video: una mascota despide con tristeza a una de las menores fallecidas

En redes sociales se han difundido imágenes y videos del momento de los sepelios y despedidas de los jóvenes fallecidos.

Una de esas imágenes fue la de la despedida de Mariana Galvis, una de las menores de edad que murió en el accidente.

En un video compartido en TikTok se observa como un perrito, al parecer mascota de la familia, también aparece despidiendo a la joven con tristeza.

Se trata de un perrito de raza chihuahua color negro con café, quien mientras familiares de Galvis permanece alrededor, espera sentado observando con la mirada triste.