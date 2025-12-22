Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un grave accidente se registró en la mañana de este lunes 22 de diciembre en la vía entre Santa Elena y Medellín, en Antioquia, luego de que un bus intermunicipal cayera a un abismo, después de chocar con un furgón.

El hecho quedó grabado gracias a una cámara de seguridad. En las imágenes se nota como el bus choca por la parte de atrás a un furgón y luego sigue de largo hasta caer por un abismo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, hay varias personas lesionadas y por fortuna se no se confirmaron víctimas fatales.

Se conoció que el bus involucrado en el siniestro vial viajaba a Rionegro. El hecho se registró exactamente en el kilómetro 3 de este corredor vial, a la altura del sector Los Columpios, en la vereda Media Luna.

El mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto, informando que en el bus iban 25 pasajeros y que la administración trabaja en atender a cada uno de ellos.

La emergencia la atienden Bomberos de Medellín y otros organismos de socorro, así como la Policía. El corredor vial está cerrado mientras retiran los vehículos.