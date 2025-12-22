La Corte Constitucional estaría en espera de que se publique oficialmente el decreto de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro para posiblemente citar una sala extraordinaria en plena época de Navidad e ignorando la vacancia judicial.

Varios gremios económicos (ANDI, Fenalco y AmCham, entre otros) juristas y políticos (Abelardo de la Espriella) le han pedido al máximo tribunal guardián de la Carta Magna que revise y eche para atrás la polémica medida del Ejecutivo.

Según la emisora Blu Radio, al menos seis magistrados (de los nueve que componen la Constitucional) están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión.

Frente al tema tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.

Y la otra, la más probable, es que el alto tribunal, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Y, así, la Corte, cuando termine la vacancia judicial (que comenzó el pasado viernes y va hasta el 10 de enero), pueda abocar la deliberación con la mayor diligencia posible y decidir si suspende la emergencia como medida cautelar mientras se estudia de fondo el decreto para establecer si hay o no hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria del estado de excepción que le permite a Petro crear o modificar impuestos y expedir decretos con fuerza de ley.