El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó este lunes durante una rueda de prensa cómo se realizará la aspersión con drones de glifosato contra cultivos de hoja de coca.

Idárraga señaló que el Gobierno espera que el próximo jueves, 25 de diciembre, se dé inicio a la aspersión del herbicida, pero esta vez no será de forma aérea, sino terrestre, con el objetivo de “mitigar riesgos ambientales”.

“Colombia va a iniciar una aspersión terrestre controlada con glifosato a través de drones, que se va a hacer fundamentalmente en aquellos lugares donde los grupos armados ilegales estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, enfatizó el funcionario.

Carlos Ortega/EFE AME7464. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/04/2025.- Fotografía de archivo fechada el 30 de diciembre de 2020 que muestra a un integrante de la Policía de Colombia fumigando un cultivo de coca durante una jornada de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco. Colombia avanza en el proceso de compra de glifosato para retomar la erradicación terrestre de cultivos de coca con este polémico herbicida, cuya aspersión aérea no se utiliza desde 2015 cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos la suspendió. EFE/Carlos Ortega/ARCHIVO

Detalló que los drones rociarán el glifosato desde una altura máxima de 1.5 metros por encima de la planta.

“Vamos a poder tener de manera más controlada la aspersión. Los drones a una altura máxima de 1.5 metros sobre la planta facilitará en 30 minutos poder cubrir hasta una hectárea de hoja de coca. A su vez, esta apersión terrestre permitirá controlar que el químico no llegue donde no tiene que llegar, solo a la hoja de coca”, agregó.

Andrés Idárraga recordó que el uso de glifosato para erradicación de cultivos ilícitos ha sido polémico en Colombia por afectaciones ambientales y en la salud de los campesinos.

“Sabemos que hay antecedentes y discusiones a propósito del uso del glifosato, pero esto nada tiene que ver con el pasado. Esta herramienta concentra su esfuerzo en proteger la vida, no solamente de los policías, sino también de los habitantes alrededor, de proteger el agua, mitigando riesgos ambientales”, añadió.

Desde hace varios meses el presidente Gustavo Petro venía proponiendo la reanudación de la fumigación contra cultivos ilícitos en respuesta a los crecientes ataques contra miembros del Ejército que hacen la erradicación manual.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, manifestó Petro en su cuenta de X en septiembre pasado.

Polémica con el glifosato

La Corte Constitucional ordenó suspender hace 10 años la aspersión aérea del glifosato basándose en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medio ambiente, como advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) ordenó en 2015 parar esta práctica y en 2017 el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos.

Sin embargo, la Corte Constitucional dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar la aspersión con glifosato “que no está prohibido, ya que se usa en agricultura y jardinería, pero sí su uso por aspersión aérea” en la lucha antidrogas si el Gobierno cumple seis exigencias sanitarias ambientales.

El Gobierno de Iván Duque (2018-2022) reabrió en 2021 la polémica, cuando aprobó una serie de decretos que regulaban las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos y ordenaba a los ministerios e instancias pertinentes que se movieran para conseguir las exigencias sanitarias y ambientales que requería la Justicia para poder retomarlas.

No obstante, en enero de 2022, siete meses antes que Gustavo Petro asumiera la Presidencia, la Corte Constitucional tumbó un nuevo intento del ejecutivo de Duque para retomar las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, a la vez que reafirmó la necesidad de la consulta previa en las comunidades afectadas.