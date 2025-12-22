Una ofensiva nacional contra las finanzas del crimen organizado permitió a la Policía Judicial, Dijín, y a la Fiscalía General de la Nación aplicar medidas de extinción de dominio sobre 431 bienes relacionados con actividades ilegales como narcotráfico, minería ilícita y accionar de grupos armados.

Lea más: Secuestro de 18 militares en Chocó estaría relacionado con presunta intimidación a mujer indígena y sus dos hijos

Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, y estuvieron dirigidas contra patrimonios construidos mediante delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada y explotación ilegal de recursos mineros.

De acuerdo con las autoridades, el valor comercial de los bienes afectados, entre los que figuran inmuebles, vehículos, sociedades, animales y productos financieros, supera los 445.000 millones de pesos.

Asimismo, uno de los mayores impactos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde fueron ocupados un hotel, apartamentos, locales comerciales, vehículos, títulos valores y más de 200 animales, con un avalúo cercano a 375.000 millones de pesos. Estos activos estarían vinculados a la estructura de alias Horqueta, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, quien presuntamente financiaba sus actividades mediante minería ilegal de oro a través de empresas fachada.

Ver más: Extinción de dominio a bienes de implicados en el caso Centros Poblados: algunos pertenecían a Emilio Tapia

En Urabá y el Valle de Aburrá, la operación también golpeó el aparato económico de alias Cholo Banano, señalado narcotraficante asociado al Clan del Golfo. En este caso fueron ocupados 81 bienes, entre lotes, viviendas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, con un valor superior a 23.000 millones de pesos.

La intervención se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde se afectaron propiedades atribuidas a alias Marlon y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Según las investigaciones, varios de estos predios eran utilizados como laboratorios para el procesamiento de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.

Por otro lado, en Pereira, las autoridades incautaron cinco bienes del Grupo Delictivo Organizado Cordillera, avaluados en más de 5.400 millones de pesos, pertenecientes a familiares de alias Viejo, ‘May’ o ‘Lalo’. Esta organización, según las pesquisas, distribuía estupefacientes al menudeo en zonas cercanas a colegios y áreas comerciales.

Lea también: Procurador Gregorio Eljach pidió se adopten “medidas prioritarias” ante secuestro de 18 militares en Chocó

La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con conexiones internacionales. En Valle del Cauca y Quindío, fueron afectados 12 bienes de la red liderada por alias Valentina, acusada de coordinar el ingreso de divisas desde Estados Unidos mediante depósitos fraccionados, modalidad conocida como ‘pitufeo’.

En Antioquia y Cartagena, se aplicaron medidas sobre19 bienes relacionados con alias Lindolfo y ‘Diego Chamizo’, presuntos cabecillas de la Oficina de Envigado, organización que, según las autoridades, tendría influencia sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín,incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.

Finalmente, en El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el soporte financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Allí se ocuparon 37 bienes, avaluados en más de 13.600 millones de pesos, vinculados a alias Flaco Alberto, los cuales eran utilizados para cultivos de coca, procesamiento de drogas y ocultamiento de armamento en corredores estratégicos hacia el Pacífico.

No olvide leer: “Que nadie pague los ilegales impuestos de Petro”: Paloma Valencia sobre emergencia económica