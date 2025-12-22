Un complejo episodio de orden público se registró en el departamento del Chocó, donde 18 integrantes del Ejército Nacional permanecen retenidos por miembros de una comunidad indígena en el área rural del municipio de El Carmen de Atrato.

Los hechos ocurrieron mientras las tropas adelantaban labores de seguridad en esta zona del occidente del país, como parte de operaciones contra estructuras del ELN. De acuerdo con información oficial, los uniformados, dos suboficiales y 16 soldados, fueron rodeados por cerca de 200 personas pertenecientes al resguardo indígena La Puría, lo que derivó en su traslado forzado hacia el interior del territorio ancestral.

Según un comunicado emitido por la comunidad indígena, la reacción se produjo luego de que una mujer y sus dos hijos llegaran al resguardo en estado de angustia tras un encuentro con la Fuerza Pública, cuando se dirigían a realizar labores de pancoger. Tras lo ocurrido, la guardia indígena Enrique Arcw intervino, asegurando que no permitirán la presencia de grupos armados, sin distinción, dentro de sus límites territoriales.

Desde el Ejército Nacional se rechazó de manera contundente la retención de los militares, al considerar que esta situación vulnera derechos fundamentales como la libertad personal y la integridad de los uniformados. Además, se señaló que estas acciones podrían estar relacionadas con recientes operativos adelantados contra el ELN en la región, grupo que, según las autoridades, estaría instrumentalizando a la población civil.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta en X, recordando que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública” en referencia a la facultad constitucional de actuar en cualquier punto del territorio nacional. El jefe de la cartera advirtió que impedir su labor termina favoreciendo a los grupos armados ilegales y aumentando el riesgo para las comunidades.

𝐍𝐎 𝐄𝐗𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐕𝐄𝐃𝐀𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐔𝐄𝐑𝐙𝐀 𝐏Ú𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀



Por su parte, líderes del resguardo indígena divulgaron un video en el que se observa a los militares en aparente buen estado de salud, aunque despojados de su armamento. Se espera que en las próximas horas se instale una mesa de diálogo que permita resolver la situación de manera pacífica.

Entre tanto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció la convocatoria a un consejo de seguridad con la participación de la cúpula militar y policial, al cual fueron invitados los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con el fin de evaluar la situación y definir acciones inmediatas.

