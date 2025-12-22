El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a tomar “acciones contundentes” contra quienes atentan contra la fuerza pública, esto tras el secuestro de 18 militares en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, y el hostigamiento a la estación de Policía en Suárez, Cauca.

El funcionario indicó que es necesario que se garanticen las “condiciones idóneas” para que los miembros del Ejército y la Policía puedan cumplir su deber con la ciudadanía.

“Es imperativo que se respeten los derechos fundamentales de policías y militares en todo el país. Lograr que se garantice para ellos condiciones idóneas y dignas depende, en gran parte que a su vez les sea posible hacerlo a la hora de cumplir su deberes y responsabilidades con el resto de la ciudadanía”, afirmó el procurador.

“Es inadmisible que las comunidades se vean sometidas a impedir que policías y militares cumplan con su deber, porque cuesta creer que a los que dedican sus vidas a defenderlos terminen sometidos a acciones que deslegitiman su quehacer y que además, ponen en riesgo cualquier eventualidad de orden público que se pueda presentar”, añadió.

De igual manera, resaltó que ya ha advertido en pasadas oportunidades, que “a pesar de que estas personas son instrumentalizadas por grupos ilegales, a quienes fuerzan a impedir la libre movilidad de nuestros soldados, es importante recordarles que sus acciones constituyen un actuar delictivo”, indicó.

Asimismo, destacó el trabajo adelantado por los uniformados, quienes “hacen prevalecer siempre el derecho a la vida y honra de cada colombiano, a pesar del atropello que sufren por parte de quienes conforman los grupos que impiden su trabajo y movilización”.

Finalmente, pidió que se adopten medidas prioritarias para atender esta problemática de orden público.

“Nosotros como Ministerio Público estaremos atentos y vigilantes para apoyar desde nuestras capacidades lo que se requiera, pero es necesario brindar condiciones dignas a cada uno de nuestros soldados y policías”, puntualizó Eljach Pacheco.

Defensoría del Pueblo acompañará misión humanitaria para facilitar liberación de 18 soldados

La Defensoría del Pueblo anunció en la mañana de este lunes 22 de diciembre que acompañará la misión humanitaria para facilitar liberación de 18 soldados en Chocó, que permanecen retenidos por un grupo de al menos 200 personas pertenecientes a la comunidad indígena La Puria, perteneciente al municipio de Carmen de Atrato.

La entidad adelanta coordinaciones interinstitucionales con la Gobernación del Chocó y ha ofrecido todo el apoyo, “para facilitar un pronto y seguro regreso de los miembros del Ejército al seno de sus familias y a su unidad militar.”

“En las próximas horas la Defensoría del Pueblo acompañará la misión humanitaria que buscará el retorno de los militares retenidos.”, indicó la entidad.