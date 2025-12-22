Un ataque armado se presentó la tarde de este 21 de diciembre a la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca, sin que se conozca hasta el momento si el hecho ha dejado víctimas.

En videos que circulan a través de redes sociales se logran escuchar las ráfagas de fusil que intimidó a la comunidad que se encontraba en una cancha de la población en al que se disputaba un partido de fútbol.

De momento se desconoce si este ataque armado dejó heridos o víctimas fatales.

Este nuevo hecho violento se da luego del reciente anuncio del presidente Gustavo Petro en el que manifestaba que se tomarán “correctivos” tras los ataques de grupos armados ilegales en otra municipalidad caucana, Buenos Aires.

“En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra Buenos Aires, Cauca y Aguachica, Cesar: falta de la guardia de la estación en la Ruta del Sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica. Y falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires. Correctivos inmediatos”, advirtió el jefe de Estado.

Según las autoridades, el ataque, atribuido al frente ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, se extendió por cerca de siete horas el pasado 18 de diciembre y dejó como saldo ocho policías heridos, además de cuantiosos daños en viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones públicas.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado advirtió la semana pasada que llamará “a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”.

Tras la noche de violencia, los habitantes del municipio amanecieron entre escombros. Testigos señalaron que los uniformados presentes resistieron el ataque con los recursos disponibles, pero los refuerzos solo llegaron varias horas después. Las autoridades explicaron que las condiciones climáticas adversas dificultaron el apoyo aéreo y retrasaron el arribo de tropas adicionales.