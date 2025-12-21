El Gobierno Nacional anunció este viernes 19 de diciembre que estaba buscando alternativas para poder declarar la emergencia económica en el país, después de que se hundiera la reforma tributaria en el Congreso de la República.

Con esta medida, se busca recaudar cerca de 16 billones de pesos y cubrir el déficit fiscal que enfrenta el país. Lo que han criticado gremios y sectores políticos es que se basa en una serie de nuevos impuestos para los colombianos.

El decreto aún no ha sido publicado, pero se conoció lo que el Gobierno evalúa en cuestión de impuestos para incluir en la emergencia económica.

Uno de esos impuestos sería incrementar el gravamen a los movimientos financieros, pasando del 4 x 1.000 al 5 x 1.000. Además, se estudia la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos. Ambos afectarían el consumo y el gasto de los hogares.

Asimismo, en la medida se buscaría la creación de un impuesto que gravaría la extracción, la primera venta y la exportación de petróleo crudo y carbón. Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de la venta o el valor FOB, y se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.

Por su parte, en el decreto también se incluiría un ajuste al régimen tributario de los juegos de azar en línea, sin importar si las apuestas se realizan desde Colombia o el exterior. Estas actividades quedarían gravadas con un IVA del 19%.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, advirtió que de no contar con estos recursos el país podría quedar desfinanciado y el Gobierno estaría obligado a realizar recortes significativos del gasto público o el replanteamiento de partidas clave.

Hay que recortar que la medida de emergencia económica le permite al Gobierno legislar temporalmente por decreto. Sin embargo, es algo que tiene que revisar primero la Corte Constitucional para poder ser aprobado.